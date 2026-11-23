▲김제시의회 행정사무감사 6일차 ⓒ김제시의회

전북자치도 김제시의회가 2026년도 행정사무감사를 통해 지역 농업과 농촌 현장의 묵은 과제를 해결하기 위한 실질적인 대안 마련을 집행부에 강하게 촉구했다.

김제시의회 행정사무감사특별위원회는 23일 오전 농업정책과, 스마트유통과 농촌활력과를 대상으로 감사를 진행했다.

이날 위원들은 이상기후와 병해충으로 신음하는 농가의 현실을 짚어내는 한편 환경오염 문제의 근본적인 해결책과 청년농 지원 정책의 행정 효율화 등 ‘현장이 체감할 수 있는 행정’으로의 전환을 한목소리로 주문했다.

가장 먼저 도마 위에 오른 것은 급변하는 기후와 지역 환경 문제에 대한 집행부의 선제적 대응 역량이었다.

농업정책과 감사에서 유진우 위원은 잦은 강우 등 악천후로 인한 콩 재배 농가의 피해를 언급하며 체계적인 매뉴얼의 부재를 지적했다. 유 위원은 “이상기후로 인해 콩 재배는 물론 수확과 건조 과정에서도 농가 피해가 우려된다”며 “악천후 속에서도 농가가 안정적으로 영농을 이어갈 수 있도록 사전·사후 관리를 아우르는 구체적인 기후변화 대응 매뉴얼을 시급히 구축해야 한다”고 강조했다.

환경오염 문제에 대해서는 더욱 과감한 행정 개입이 요구됐다. 문순자 위원은 용지면 전반의 열악한 환경오염 실태를 짚으며 지역 내 비닐공장 등 영세·오염 유발 시설의 방치 및 재가동 가능성에 깊은 우려를 표했다.

문 위원은 “단순한 사후 단속만으로는 용지면의 환경을 지켜내기 어렵다”면서 “환경저해 요소가 있는 업체가 경매 시장에 나올 경우 시가 과감하게 부지와 시설을 선제 매입해 오염원 유입을 원천 차단하는 등 근본적인 정책 대안을 모색해달라”고 주문했다.

스마트유통과 감사에서는 김제 농업의 미래인 청년농업인과 스마트팜 육성 정책의 내실을 다지는 질의가 이어졌다.

김승일 위원은 최근 발생한 토마토 바이러스 사태의 심각성을 환기하며 집행부의 각별한 관심을 촉구했다. 김 위원은 “토마토 바이러스 확산으로 영농 현장이 사실상 마비되면서 당초 청년공청회에 참석하려던 청년농업인들마저 발이 묶일 정도로 피해가 막심하다”며 위기에 처한 청년농 현장을 살피는 세심한 행정을 당부했다.

스마트팜 운영의 구조적 개선을 요구하는 목소리도 컸다. 최보선 위원은 현재 스마트팜 입주 품목이 토마토 오이 딸기 등 특정 작물에 지나치게 편중돼 있다는 점을 지적하며 “입주 품목을 다양화해 시장 경쟁력을 높이고 예기치 못한 병해충 등에 대비한 피해보상 대책을 마련해 입주 심사 기준에 반영해야 한다”고 제안했다.

이와 함께 오승경 위원은 스타트업 지원과 지역특화 임대형 스마트팜 등 관련 업무의 담당 부서가 분리돼 있는 점을 꼬집으며 “흩어져 있는 관련 업무를 통합·일원화해 청년농들이 행정 절차에서 겪는 혼선을 줄이고 행정 효율성을 극대화해달라”고 요구했다.

농식품 바우처 사업의 투명성과 홍보 강화도 강조됐다. 김영자 위원은 청년가구 선정 기준(1인 가구 및 가족 포함 여부 소득 기준)과 단순 가공품 허용 범위 가맹점 지정·관리 주체를 명확히 할 것을 주문하며 “혜택을 놓치는 시민이 없도록 사전 신청 절차에 대한 적극적인 홍보에 나서달라”고 덧붙였다.

농촌활력과 감사에서는 지역 공동체 활성화 사업의 방향성 재정비가 화두로 떠올랐다.

주상현 위원은 배후도시 지원사업이 단발성·일회성 행사 위주로 흐르고 있다는 점을 날카롭게 지적했다. 주 위원은 “단순히 예산을 소진하는 일회성 행사에서 벗어나 사업 간의 ‘연계성과 지속가능성’을 중심으로 판을 새로 짜야 한다”며 “특히 역량강화 예산은 앞으로 지역을 실질적으로 이끌어 갈 핵심 리더를 발굴하고 육성하는 데 집중 투입해달라”고 주문했다.

정경원 행정사무감사특별위원장은 “이번 감사에서 위원들이 지적한 사안들은 모두 농가와 시민의 삶과 직결된 핵심 현안들”이라며 “집행부는 위원들의 제언을 무겁게 받아들여 현장의 목소리가 실질적인 정책 변화와 성과로 이어질 수 있도록 후속 조치에 만전을 기해달라”고 밝혔다.