홍석주 대한파크골프협회 중앙회장이 지역협회 인사에게 사퇴를 압박했다는 의혹이 제기돼 파장이 일고 있다. 전남도파크골프협회(이하 전남협회)는 외부 인력까지 동원해 사퇴를 종용했다며 강하게 반발하고 나섰고, 민·형사상 법적 대응을 예고했다.

24일 전남협회에 따르면 홍석주 대한파크골프협회장 특보 등은 최근 지역협회장 A씨를 찾아와 폭언과 함께 물러날 것을 강요했다.

이에 대해 전남협회는 성명서를 발표하고 "해당 인사에게 징계 사유가 있더라도 협회 정관과 관련 규정에 따라 공정한 절차를 거쳐 처리해야 한다"며 "정당한 징계 절차 없이 외부 인력을 동원해 사퇴를 종용했다면 협회장의 권한 범위를 벗어난 행위다"고 밝혔다.

▲대한파크골프협회 로고 캡처 2026. 11. 24 ⓒ

특히 "사퇴 압박 정황을 뒷받침할 자료로 통화 녹취록과 문자 메시지, 방문 기록, 목격자 진술 등을 확보해 보관하고 있다"고 말했다. 이를 토대로 사퇴 압박 과정에 관여한 인물들의 책임을 확인하고 수사기관 고발을 포함한 민·형사상 법적 조치에 나설 계획이다.

전남협회는 성명서를 통해 ▲부당한 압박 행위 중단 ▲해당 인사와 관련 동호인에 대한 공식 사과 ▲사태 경위 해명 및 후속 조치 ▲협회 정관과 규정에 따른 공정한 절차 준수 등을 요구했다.

이번 논란은 단순한 지역협회 내부 갈등을 넘어 파크골프 종목의 자율성과 협회 운영의 공정성 문제로도 번지고 있다. 지역 동호인들 사이에서는 협회 운영을 둘러싼 갈등이 지속될 경우 조직에 대한 신뢰와 종목 이미지에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기된다.

전남협회 측은 이번 사안으로 해당 인사가 정신적 고통을 겪고 있다며 확보한 자료를 토대로 법적 대응을 진행하겠다는 입장을 거듭 밝혔다.

이에 대해 홍 회장은 "사퇴 압박 의혹과 관련한 구체적인 경위를 알지 못한다"며 "특보에게 물어보고 상세히 알아본 뒤 추가 입장을 밝히겠다"고 말했다.