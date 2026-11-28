문화재 반환 문제와 관련한 또 한 명의 '왕'

본 칼럼의 주제인 한일 양국의 문화재 반환 문제와 관련하여 일제강점기 당시 인물 중 '왕'이란 칭호가 붙은 자가 있다. 바로 오구라 다케노스케(小倉武之助)이다. 그는 일제강점기 당시 대구를 중심으로 여러 전기회사를 운영하면서 '조선의 전기왕'으로 불렸으며, 그 재력과 인맥을 이용하여 조선의 수많은 유물을 모아 일본으로 반출했다. 그가 불법 반출한 이른바 '오구라 컬렉션'은 현재 도쿄국립박물관의 조선관에서 전시되고 있다(☞ 칼럼 제2부 ④~⑪ 참조).

오구라 다케노스케와 함께 문화재 반환 문제와 관련하여 '왕'이라는 칭호가 붙은 또 다른 자가 있다. 바로 '경주왕' 모로가 히데오(諸鹿央雄)이다. 그는 조선총독부박물관 경주 분관의 관장에 해당하는 주임을 역임하면서 경주 지역의 유물·유적 발굴 등에 깊숙이 관여했고, 그 이면에서는 불법적으로 유물들을 수집·매매한 자이기도 했다. 문화재 반환 문제와 관련하여 빼놓을 수 없는 중요한 인물이기도 하다.

▲ 조선총독부박물관 경주 분관에서 사진을 찍은 모로가 히데오. ⓒ 국립중앙박물관 e뮤지엄

필자 개인적으로는 모로가 히데오가 오구라 다케노스케 만큼 널리 알려져 있지는 않지만, 오구라 다케노스케, 그리고 공주 지역에서 백제 유물을 불법 발굴·반출한 가루베 지온(輕部慈恩)과 함께 개인 소유 문화재와 관련하여 피탈 문화재 반출의 '삼대장'이라고 생각한다. 좀 더 재미있게 표현한다면 '삼대 악당'으로 손꼽을 수 있을 정도의 문화재 반환 문제와 관련하여 화려한 경력(?)을 가진 자라고 말해도 과언이 아닐 것이다.

그렇다면 '경주왕' 모로가 히데오는 어떤 자였고, 일제강점기 당시 경주 지역의 어떤 유적·유물들과 관련이 있었을까? 본 칼럼에서는 이와 같은 내용을 중심으로 몇 차례에 걸쳐 '경주왕' 모로가 히데오와 그를 둘러싼 문화재 반환 문제에 대해 살펴보기로 한다.

모로가 히데오는 언제부터 경주의 유물·유적에 관심이 가졌을까?

모로가 히데오는 도쿄 출신으로 1908년 5월에 조선으로 건너왔다. 인천, 경성, 대구에서 지내다가 1910년경부터 경주에서 거주하기 시작했으며, 행정문서나 법률문서를 대신 써주고 보수를 받는 대서업(代書業)에 종사했다. 그가 경주에서 언제부터 유적·유물에 관심을 가지고 유물들을 수집했는지 명확하지는 않지만 몇 가지 단서로 대략적으로나마 추측해 볼 수 있다.

먼저 경주고적보존회에서 함께 활동하던 오사카 킨타로(大坂金太郞)가 남긴 모로가 히데오 관련 기록을 살펴보자. 오사카 킨타로는 '경주신라회'(慶州新羅會)와 '경주고적보존회'(慶州古蹟保存會) 설립에 모로가 히데오가 직접 관여했다고 한다. 경주신라회는 1910년에 설립되었고 경주고적보존회는 이를 모태로 1913년 5월에 설립되었으므로 모로가 히데오가 적어도 1910년대 초반부터 경주 지역의 유물·유적에 관심을 가졌을 것이다.

▲ 『신라 고적 경주 안내』의 모로가 히데오 소개. ⓒ新羅古蹟慶州案內

다음으로 모로가 히데오가 경주 지역의 유물·유적에 대해 어느 정도 지식을 가지고 있었고, 언제부터 유물들을 발굴했을까? 이는 오가와 유조(小川雄三)가 1914년 9월에 쓴 <신라 고적 경주 안내>(新羅古蹟慶州案內)에서 생각해 볼 수 있다. 이 책은 경주의 역사, 현재와 미래, 유물·유적, 유적을 둘러보는 방법, 경주의 인물을 소개하는 경주 관광 안내서인데, '경주의 인물'에서 모로가 히데오를 아래와 같이 소개하고 있다.

모로가 히데오(시모야마 법률사무소 주임)경주는 역시 신라의 옛 수도인 만큼 이곳에 사는 사람들은 어느 정도 고적에 관한 지식이나, 고기물(古器物, 유물: 필자 주)에 대한 취미는 있지만, 진정으로 흥미를 가지고 부지런히 역사 및 예술 방면에서 신라시대를 연구해 상당한 조예를 가진 인물을 말한다면 누구라도 모로가 군을 인정하지 않을 수 없다.그의 신라사 및 그 시대 예술에 대한 취미와 지식은, 확실히 경주 민간의 자랑이다. 분주한 법률 사무를 하면서 이와 같이 한다는 것은 흔치 않다. 또한 최근에는 석기시대의 유물을 발굴해 그 연구에 힘을 쏟고 있다. 게다가 그는 어학 지식이 보통이 아니고 특히 표정이 풍부하다. 특히 그가 가장 잘하는 좌담(座談)에 있어서는 확실히 드물다고 할 만한 점이 있다. 과연 경주의 명물이다.

모로가 히데오는 1914년 9월경에 이미 누구나 인정할 정도로 '신라시대 연구에 상당한 조예', '신라사와 예술에 취미와 지식'을 가지고 있었고, 조예(造詣)라는 표현도 있는데, 그는 1914년 9월경에 이미 경주 지역의 유적·유물을 직접 발굴할 수 있을 정도로 상당한 지식을 가지고 있었을 것으로 보인다.

모로가 히데오는 언제부터 유물을 수집했을까?

이제 모로가 히데오가 언제부터 경주 지역의 유물들을 수집했는지를 살펴보자. 위의 모로가 히데오 소개에서 '최근에는 석기시대의 유물을 발굴'했다고 했는데, '최근'부터 발굴 작업을 시작한 것인지, 아니면 신라의 유적·유물은 이미 이전에 발굴한 적이 있고, '최근' 들어 석기시대 유물도 발굴했는지는 명확하게 알 수 없다. 하지만 <조선고적도보>(朝鮮古蹟圖譜)를 통해 1914년 9월 이전부터 이미 경주 지역의 유물을 수집하고 있었을 것으로 생각된다.

<조선고적도보>는 조선총독부가 실시한 조선고적조사사업의 일환으로 낙랑 시대~조선 시대까지의 유적·유물의 사진을 모은 책이다. 1915년에 제1권을 시작으로 1935년까지 총 15권이 발간되었다.

▲ <조선고적도보> 제4권(왼쪽)과 제5권(오른쪽)에 실린 모로가 히데오 소장 유물. ⓒ 국립중앙박물관 e뮤지엄

모로가 히데오가 수집한 유물들은 제4권(1916년)과 제5권(1917년)에 실려 있다. 제4권에는 '사천왕사지 발견 비석 파편 모로가 히데오씨 소장(경북 경주 내동면)'으로 한 개가 실려 있고, 제5권에는 유전(釉塼), 전돌(塼돌), 귀와(鬼瓦), 파와(破瓦), 당초와(唐草瓦), 평와(平瓦) 등 102개의 유물이 실려 있다.

특히 제5권에 실린 유물들은 사천왕사지(四天王寺址), 월성(月城), 황룡사지(皇龍寺址), 안압지(雁鴨池), 분황사(芬皇寺), 불국사 부근으로 출토지도 명확하게 표기되어 있고 수집 장소도 다양하다. 자신이 수집한 유물들을 <조선고적도보>에 실은 것을 보면 적어도 1914년 9월 이전부터 경주 지역의 유물들을 수집했다는 점을 확인할 수 있다.

이와 같이 모로가 히데오는 적어도 1910년대 초반부터 경주 지역의 유물·유적에 관심을 가졌고, 1914년 9월경에는 유물을 직접 발굴할 수 있을 정도의 상당한 지식을 갖추면서 여러 유물들을 수집하고 있었을 것이다. 다음 칼럼에서는 모로가 히데오가 '경주왕'으로 가는 여러 활동들에 대해 살펴보기로 한다.

■ 참고문헌

大坂金太郎, 〈在鮮回顧十題〉, 《朝鮮学報》 第45輯, 1967.

小川雄三, 《新羅古蹟慶州案內》, 朝鮮新聞慶北支社, 1914.

朝鮮總督府. 《朝鮮古蹟圖譜》 第4券·第5券, 1916 및 1917.