신장식 조국혁신당 대표가 창당 1000일을 맞은 당의 향후 행보와 관련 "당원들이 '민주당이 개혁 정당인가'라는 질문을 하고 있다", "'올 초에 합당 안 하길 잘했다'라고 말씀해 주시는 분들도 많다"는 등 독자 노선을 강조했다.

신 대표는 27일 문화방송(MBC) 라디오 인터뷰에서, 최근 혁신당 내 당명 변경 논의와 관련 '민주당보다 선명한 개혁 노선이 당의 정체성이란 인식이 깔려 있는가' 묻는 질문에 "그렇다", "당원들 다수의 의사는 분명하다"며 이같이 답했다.

신 대표는 이어 '합당은 후순위가 되는 건가' 묻는 질문에도 "지금은 많은 분들이 '올 초에 합당 안 하길 잘했어'라고 말씀해 주시는 분들도 많다"며 "당원들도 그렇고 지지자들도 그렇고 말하자면 '민주당이 개혁 정당인가'라는 질문들을 하고 있다"고 답했다.

신 대표는 "(민주당의) 개혁의 그릇이 좁아졌다. 다른 측면에서 넓어진 측면도 있지만 개혁이라고 하는 그릇이 좁아지니까 물이 넘친다"며 "넘치는 물을 혁신당이 방파제가 돼서 민주개혁 진보진영 안에다 가둬두고 있는 역할"이라고 주장했다.

그는 "이 역할을 제대로 하면서, 오히려 (민주당보다) '조금 더 선명한 개혁의 깃발을 드는 역할이 커졌으면 좋겠다'라는 바람들도 분명히 존재한다"고 당내 기류를 전했다. 그러면서 "혁신당의 쓸모, 혁신당 존재의 이유를 국민들께 잘 설득하는 일이 저희들에게 남은 과제"라고 강조했다.

민주당 내에서 혁신당과의 연대·합당 논의가 공식 추진되는 가운데 신 대표가 다시 한 번 '자강론'을 강조한 것. 혁신당은 오는 29일 창당 1000일 행사에서 당명 변경 및 민주당과의 차별화 등노선에 대한 구체적인 입장을 밝힐 예정이다.

신 대표는 민주당이 '5당 공동 추진'을 제안한 조희대 대법원장 탄핵과 관련해서도 민주당을 겨냥 "국민의힘 손에다가 탄핵 일정을 넘겨준다"는 등 비판적 입장을 보였다. 민주당이 제안한 '12월 3일 탄핵안 발의, 12월 9일 처리'에 반대한 것. 혁신당은 12월 3일 탄핵안 처리를 주장하고 있다.

신 대표는 "물론 민주당은 예산안 법정 처리 시한이 12월 2일이라서 국민의힘과 법정 합의 처리를 하시고 싶은 것"이라면서도 "그럼 (탄핵안은) 언제 보고하고 언제 탄핵을 하자는 건가", " 국민의힘이 예산안을 가지고 지렛대 삼아서 민주당과 어떤 협상을 하느냐에 따라서 탄핵 일정이 좌지우지된다"고 지적했다.

신 대표는 민주당 내에서 '절차상 법사위 조사를 먼저 진행해야 한다'는 의견이 나오는 데 대해서도 "법사위 조사를 한 달을 한다? 이러면 이건 내년 넘어가면 '이제 임기도 얼마 안 남았는데'라는 얘기가 나올 것"이라며 "굳이 할 필요 있느냐" 반박했다.

신 대표는 민주당의 탄핵 추진 입장발표 후 야권과 법조계는 물론 범진보 내부에서도 '재판 결과를 가지고 탄핵을 추진하는 것'이란 비판이 나오는 데 대해서도 "저희들은 그래서 항상 판결 전에 탄핵 발의해야 된다는 얘기를 계속했다"며 '민주당 책임론'을 제기했다.

신 대표는 "판결에 문제가 없다는 것이 아니라 문제는 있지만 그건 사실은 유증기가 가득 찬 방 안에서 성냥불이 튄 것", "폭발의 원인은 조 대법원장이 계속해서 반복적으로 위헌·위법한 행위를 해왔던 것"이라며 "(민주당이 타이밍을) 실기했다"고 비판했다.