지난 6·3 지방선거 과정에서 국민의힘이 전재수 부산시장을 상대로 제기한 공직선거법 위반 등 혐의의 고발 사건 2건이 경찰 수사에서 모두 혐의없음으로 결론 났다.

지난 27일 부산경찰청 반부패경제범죄수사대에 따르면 경찰은 전 시장의 공직선거법 위반(허위사실 공표) 등 혐의와 관련한 고발 사건 2건을 지난 25일 불송치 처리했다. 선거법 위반 사건의 공소시효 만료일인 12월 3일을 8일 앞두고 내려진 결정이다.

▲전재수 부산시장. ⓒ프레시안

앞서 국민의힘 부산시당은 지난 9월 전 시장이 후보 시절 해양수산부 장관 재임 당시 사직야구장 재건축 예산을 증액하고 북항 돔야구장 건립 검토와 관계기관 협의를 진행했다는 취지의 발언이 허위사실에 해당한다며 고발했다.

지난 5월에는 박형준 당시 국민의힘 부산시장 후보 선거대책위원회가 전 시장이 선거 토론회에서 박 후보 배우자가 운영하는 조현화랑의 횡령·배임 가능성을 제기한 것을 두고 허위사실 공표와 업무방해 혐의로 고발했다.

경찰은 두 사건 모두 관련 법률의 범죄 구성요건을 충족하지 않는다고 판단했으며 검사와의 협의를 거쳐 불송치를 결정했다. 한편 국민의힘 부산시당은 경찰의 불송치 결정에 대해 법률 검토를 거쳐 이의신청 여부를 결정할 방침이다.