강원특별자치도(도지사 우상호)가 28일 동해시 북평제2일반산업단지 내 사업 부지에서 아시아 최대 규모인 동해 GS AI데이터센터 착공식을 열었다.

이번 착공식은 지난 6월 29일 정부가 발표한 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 GS가 밝힌 총 2.4GW(최대 120조 원 규모) 구축 계획 중 1단계 1.2GW 규모의 사업 개시를 알리는 자리다.

▲동해 GS AI데이터센터 착공식. ⓒ강원특별자치도

대한민국 메가프로젝트 중 기가와트(GW)급 초대형 AI 데이터센터로는 전국 첫 번째 착공이다.

이번에 착공한 1.2GW AI 데이터센터는 2028년부터 순차적으로 완공해 2029년 준공과 본격 가동을 목표로 한다.

GS는 강원 동해안이 보유한 풍부한 전력 생산 기반과 향후 해수를 활용한 친환경 냉각 방안 검토 가능성 등 입지 조건을 높이 평가해 동해시 북평제2일반산업단지를 최적지로 낙점했다.

이날 착공식에는 이재명 대통령과 우상호 강원특별자치도지사를 비롯해 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 국회의원, 이정학 동해시장, 허태수 GS그룹 회장, 도현수 GS AI인프라 대표, 강원대·한림대·가톨릭관동대 관계자, 지역 주민 등 270여 명이 참석했다.

이번 초고속 착공의 배경에는 우상호 도지사의 추진 의지와 강원특별자치도·동해시의 전방위 행정 지원이 자리한다.

우 지사는 취임 직후 제1호 결재로 AI 데이터센터 추진단 구성을 지시하며 AI 산업을 도정의 최우선 과제로 삼았다.

강원특별자치도는 지난 7월 GS·동해시와 업무협약을 체결한 이후 복잡한 전력계통영향평가, 산업단지 관리기본계획 변경, 건축허가 등 핵심 인·허가 절차를 최단기간에 일괄 지원해 협약 5개월 만에 연내 착공을 이끌어냈다.

▲동해 GS AI데이터센터 착공식. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 이번 투자가 기반시설 건립을 넘어 도민 체감형 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어지도록 GS와 상생 체계를 가동하기로 했다.

1단계 건설 과정에서 경비·일반 용역·미화·신호수·기능직의 건축 수요 인력을 일정 비율 이상 지역 인력으로 운용한다.

준공 후 예상되는 수백~1천여 명의 직·간접 운영 인력과 건물자산관리 분야에서도 지역 주민과 전문인력을 우선 채용하기로 했다.

지역 대학과 연계한 인재 정착 사업도 병행한다.

강원대, 한림대, 가톨릭관동대 등 도내 대학과 손잡고 데이터센터 전문 교육과정을 운영한다.

GS 현장 전문가들이 직접 커리큘럼 설계·특강·현장실습·멘토링에 참여하고 이를 채용과 연계해 강원에서 배우고 일하며 정착하는 청년 선순환 생태계를 조성한다.

아울러 지역 상생 협의체를 통해 건설 인력의 동해시 지역 상권과 숙박시설 이용을 장려하기로 했다.

▲동해 GS AI데이터센터 착공식. ⓒ강원특별자치도

중앙정부의 제도적 뒷받침도 속도를 낸다.

과학기술정보통신부는 내년 3월 시행하는 인공지능 데이터센터 산업 진흥에 관한 특별법 하위법령 입법예고를 마쳤다.

2027년 신규 사업으로 대규모 실증 테스트베드를 포함한 클러스터 조성 공모와 AIDC 얼라이언스 운영을 통해 전후방 산업 육성을 지원하기로 했다.

우상호 강원특별자치도지사는 "취임 1호 결재로 시작한 AI 데이터센터 추진단과 도·시군의 행정력을 총동원해 온 노력이 대한민국 최초 GW급 AI 데이터센터 착공이라는 결실로 이어졌다"며 "동해시의 성공 모델을 마중물 삼아 춘천, 원주, 강릉,삼척 등 권역별 데이터센터와 연관 AI 기업을 추가 유치하고 강원특별자치도를 대한민국 AI 데이터센터 특구이자 미래 첨단산업의 중심지로 세우겠다"고 말했다.