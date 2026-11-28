한국은 올해 또 다시 기후변화대응지수(CCPI) 최하위권이라는 성적표를 받게 되었다. 평가 대상 68개국 중 61위에 이름이 걸렸으며 한국보다 순위가 낮은 나라는 사우디아라비아, 이란 등 화석연료로 돈을 버는 산유국이 다수다. 온실가스 감축, 재생에너지 확대 등 기후위기 대응의 본령인 영역에서도 모두 낙제점을 받았다.

이 문제의 뿌리는 2050년 탄소중립을 향한 첫 번째 이정표인 '2030 온실가스 감축목표'(이하 NDC)의 설계 과정에 있다. 정부는 NDC를 수립하는 과정에서 온실가스 배출의 가장 큰 책임이 있는 산업 부문의 감축목표를 낮추었다. 정부는 철강, 석유화학, 정유 등 다배출 산업의 탈탄소 전환을 유예하는 대신 '국제감축'이라는 우회로를 선택했다.

단기적인 비용 계산만 난무하는 공간 속에선 이 방식이 합리적이고 효율적으로 보였을지 모르지만, 국내 감축을 우선으로 하는 정공법을 미룬 채 타국의 감축 실적을 가져오려는 계획은 결코 지속가능하지 않다는 게 전 세계 전문가들의 평가다. 게다가 최근 잇따르는 연구와 외신들의 보도를 보면 국제감축이라는 이름으로 포장된 탄소 크레딧의 민낯을 하나하나 고발하고 있다. 실제 감축량보다 부풀려진 서류상의 숫자들과 나아가 권위주의 정부와 사업을 벌이며 나타나는 현지 주민들의 인권 침해 문제까지, 현실은 참담했다. 대표적으로 산림청이 진행했던 REDD+ 사업이 그랬다.

숲도 주민도 지켜서 탄소를 감축하자는 약속, 왜 그린워싱의 비극이 되었나



REDD+를 간단하게 설명하자면, 이미 조성된 산림(숲)을 잘 지켜서 좋은 흡수원으로 역할 할 수 있도록 하는 '해외 온실가스 감축사업'이다. 그동안 황무지에 나무를 심던 방식을 넘어, 아마존과 같은 이미 울창한 숲과 나무를 지켜내겠다는 구상이다.

그러나 이 사업은 안타깝게도 태생적인 한계를 안고 있다. 크레딧을 더 많이 발행하기 위해, 실제로 파괴되지 않을 숲을 "당장 개발될 위험에 처했다"고 기준선(Baseline)을 부풀려 설정하는 꼼수가 난무한다. 게다가 기후변화로 인한 대형 산불이나 정세 불안으로 숲이 한순간에 잿더미가 된다면, 탄소가 다시 대기로 배출되는 '영속성'의 부재 문제도 치명적이다. 즉, 배출량 장부의 숫자는 줄었을 지 몰라도 지구의 온실가스는 단 한 톤도 실제로 줄어들지 않는 '그린워싱'이 손쉽게 일어나는 것이다.

최근 한국에서도 이런 문제가 발생하고 있다는 사실이 드러났다. 플랜1.5가 미국 캘리포니아 UC 버클리대학교 연구팀, 메콩센터와 함께 최근 진행한 연구 '한국 정부의 메콩 지역 REDD+ 프로젝트 평가' 보고서에 따르면 우리나라 산림청이 2015년부터 70억원의 예산을 들여 메콩지역의 캄보디아, 미얀마, 라오스 3개국에서 진행한 REDD+ 시범사업 결과, 산림 벌채는 오히려 증가하고 사업 추진 과정에서 주민들의 인권 침해가 있었다는 다소 충격적인 정황이 포착되었다.

고통받는 숲의 주인들

위 보고서에 따르면 수백 년간 숲과 공존하며 임산물을 채취하고 소규모 농경을 이어온 현지 주민들의 전통적 삶은 하루아침에 '불법 산림 훼손'으로 낙인찍힌다. '자유로운 사전 숙지된 동의' 절차는 형식적인 설명회 몇 번으로 대체되기에 십상이며, 탄소 크레딧 거래로 발생하는 금융 수익은 중개 기관과 투자 기업의 주머니로 들어갈 뿐 현지 주민에게는 삶의 제약만 가해진다. 한국 정부가 REDD+ 사업을 펼치는 국가들이 대부분 권위주의 정부라는 점이 이 문제를 강화시킨다. 얼마나 기만적이고 모순적인가.

캄보디아 툼링 REDD+ 사업지의 주민과 공동체 숲 대표들이 겪은 현실은 이 기만이 현장에서 어떻게 작동하는지 생생하게 보여준다. 위 보고서에 따르면 소규모 농사를 지으며 살아가던 툼링의 농민들은 "우리는 두려움 속에서 살고 있습니다. 우리는 가난하고 글도 모르는 농민들입니다. 그들 (산림청) 오는 것을 보면 도망쳐 숨습니다. (중략) 귀중품을 빼앗아 가거나 농작물과 집을 파괴하기도 합니다. 이 땅에서 농사를 짓지 않으면 아이들을 어떻게 먹여 살릴 수 있겠습니까?"라고 증언하기도 했다.

나랏일을 하다 돌아온 퇴역 군인마저 예외가 아니었다. 1990년대 후반 전역 후 고향에 땅이 없어 황폐화된 땅 3헥타르를 손으로 일궈 12년간 농사를 지어온 한 농민은 "저는 나라를 지킨 퇴역 군인인데, 그들은 저를 불법 산림 개간자라고 합니다. 심지어 우리에게 돈을 빼앗기까지 했습니다"라고 토로하기도 했다. 산림청의 사업으로 이들은 숲과 나무, 유일한 터전과 지켜온 전통 모두를 잃게 되는 것이다.



이재명 정부에서 기필코 바로 잡아야 하는 국제감축

이처럼 한국이 했던 REDD+는 구조적인 문제를 답습하고 있다. 생계를 잇기 위한 절박한 농사마저 '불법'이 되고, 숲을 지켜온 주민들이 두려움과 금전적 갈취에 내몰리는 현실 속에서 탄소 크레딧이 말하는 '보전'과 '지역사회 혜택'은 공허한 구호에 불과하다.

이런 편법과 무책임의 연쇄를 끊어내지 못한다면, 한국은 '기후 악당'이라는 오명을 넘어 '기후 불평등의 가해자'라는 더 무거운 낙인을 쓰게 될 것이다. 온실가스 배출 책임이 가장 적은 지구 남반구 주민들의 삶터에 울타리를 치고, 그 대가로 얻은 면죄부로 국내 다배출 산업의 연명을 돕는 것은 정의로운 전환이 아니라 명백한 책임의 외주화다.

기후위기 시대의 진정한 연대는 타국의 숲을 사들여 우리의 배출량을 지우는 것이 아니다. 국내 산업과 에너지 구조의 뼈아픈 전환을 감당하는 정직한 감축 목표를 세우는 것, 그리고 개발도상국 주민들이 스스로 숲의 주인으로서 기후위기에 적응할 수 있도록 조건 없이 연대하는 것, 그것이 CCPI 최하위 성적표를 받아 든 한국 정부가 지금 당장 시작해야 할 최소한의 도리다.