"내 여동생이 훗날 자신을 살해할 남자에게 매일 집 앞 골목 모퉁이에서 미행을 당했을 때, 그애는 스토킹을 신고하기 위해 대학 행정실을 찾아갔다. 사람들은 여동생에게 이렇게 답했다. '아가씨, 그건 정상이에요. 당신은 매력적이니까요.' 사람들은 우리에게 괴롭힘을 당할 수 있도록 아름다워지라고 요구한다. 쉽게 죽임당할 수 있도록 작아지라고 요구한다. 내가 혼자 있을 때 나는 아름다워지지 않아도 된다는 생각에 마음이 놓인다. 그리고 그것은 내가 느끼는 죽음에 대한 두려움을 조금이나마 덜어준다."

책 <여성의 고독:혼자의 기쁨>(로랑 바스티드 지음·신유진 옮김·복복서가 펴냄·264쪽)은 여성이 '마침내 고독'을 획득하는 걸 막기 위한 역사적·전방위적 방해 과정과 고독의 진정한 가치 및 해방적 힘을 다룬 에세이다. <엘르> 기자 출신인 1981년생 프랑스인 저자 로랑 바스티드가 자신의 경험과 통찰을 담아 고전에서 시사까지 버무려 '고독의 기쁨'을 풀어냈다.

저자는 역사적으로 사회가 '여성의 고독'을 왜 그렇게 방해했고 그 과정에서 여성들이 진짜 빼앗긴 게 무엇인지 질문한다.

책은 가부장제 사회가 여성이 홀로 있는 것을 허용하지 않고 끊임 없이 감시한다고 지적한다. 감시의 근본 목적은 출산 통제다. 여성의 몸을 '휴경지'로 두지 않겠다는 것이다. 저자는 사회학자 에리카 플라오의 혼자 사는 여성들에 관한 연구를 인용해 "인간 공동체는 여성의 몸이 '분산되거나 휴경 상태로 방치되는 것'을 막기 위해 수 많은 제약과 규칙"을 만들었고 "결혼" 역시 그 중 하나라고 설명했다. "아이를 낳지 못하는 여자, 나이든 여자, 결혼을 미루는 여자는 수상하고 위험하며 미친 존재로 여겨진다. 그렇게 여성들이 결혼을 하거나 그러지 않으면 사회의 판단을 받도록 함으로써 결국 모든 여성에 대한 일반화된 감시 체계가 확립된다"는 것이다.

저자는 이 점에서 도널드 트럼프 미국 대통령 1기 재임 당시 임명된 보수 성향 대법관들을 위시해 미 연방대법원이 2022년 임신중단권에 대한 헌법적 보호를 철폐한 사건의 상징적 의미를 지적한다. 저자는 트럼프 대통령이 2기 도전에 성공한 날, 공화당 지지자들이 소셜미디어에서 임신중단권 옹호 운동의 대표 구호인 "내 몸은 내 것, 내 선택"을 비틀어 "네 몸은 내 선택"이라고 외쳤다고 덧붙였다.

홀로 집밖에 나선 여성에겐 창녀라는 꼬리표가 붙었다. 저자는 "오랫동안 '공적인 여자'라는 표현이 '매춘부'의 동의어였던 것은 결코 우연이 아니다. 여성의 자리는 사적영역, 가정 안이어야 하는 사회에서, 여성이 공적공간에 모습을 드러내는 것 자체가 위반"이라며 혼자 다니는 여성을 "범죄자로 만드는 것은 성행위나 생식 행위 자체가 아니라 바로 그들의 독립성"이라고 지적한다. 말하자면 "독립 현행범"이라는 것이다. 그러면서 프랑스 제2제정 시기 풍속경찰이 밤에 혼자 있는 여성들을 매춘부로 보고 대대적으로 단속했다는 점을 상기한다.

여성이 혼자 다닐 때 범죄의 표적이 될 수 있다는 두려움도 주입된다. 하지만 실제로 여성 살해는 남편 등 친밀한 관계에서 많이 나타난다. 24일 발표된 유엔 보고서에 따르면 2025년 약 4만7000명의 여성과 소녀들이 친밀한 파트너나 가족 구성원들에 살해된 것으로 추정된다. 하루에 128명, 시간당 5명 꼴로 이러한 살인이 일어난다는 것이다. 책은 한 프랑스 주간지가 지난 10년간 조깅하던 중 남성에게 살해 및 성폭행 당한 여성 사례 10건을 보도했지만, 같은 기간 동안 1220명의 여성들이 남편 혹은 전남편에 의해 살해됐다고 지적했다.

약한 신체는 이 두려움의 근거가 되는데, 여성들은 사춘기 무렵부터 내면의 감시자를 두고 소위 말하는 아름다운 몸, 다시 말해 약한 몸을 가지려 온 힘을 다한다. 저자는 "외부 세계에 대한 두려움 뒤엔 또 다른 믿음이 숨어 있다. 바로 여성의 몸은 자신을 방어할 힘이 없다는 믿음이다. 근육, 전투, 인내, 용기는 결코 여성의 편이었던 적이 없다"고 짚는다. 저자는 대중문화에서 여성은 지켜줘야 할 가냘프고 겁 많은 존재로 그려지는데 "당연하게도 여성은 열두 살 때부터 칼로리를 제한하고 입을 다물라는 요구"를 받기 때문이라고 지적한다. "현실엔 가냘프고 소심한 남성들이 있는가 하면, 강인하고 끈기 있는 여성들도 존재"하지만 "이러한 신체는 모두 정상에서 벗어난 것, 괴물 같은 것으로 여겨진다"는 것이다.

저자는 "여성들은 여전히 훨씬 더 교묘하고, 어쩌면 더 잔인하기까지 한 감시를 받고 있다. 날씬해야 한다는, 영원히 아름다워야 한다는 명령"이라며 "지난 40년 동안 이 경향은 더욱 심해지기만 했다. 2025년에는 아름다움이 기본이 됐다"고 썼다. "아름다우면서도 뚱뚱할 수 있고, 아름다우면서도 흑인일 수 있고, 장애가 있으면서도 아름다울 수 있다고 인식되기 시작했다. 하지만 목표는 여전히 같다. 아름다워지는 것"이라는 것이다. 저자는 이 과정에서 여성들이 시간, 에너지, 돈을 빼앗기고 "당연히 그 모든 것을 하는 동안에는 글을 쓰지 못한다"고 지적한다.

고립감은 느끼지만 고독할 순 없다

집 안에 있어도, 심지어 혼자 있어도 여성은 '고독'할 수 없다. 돌봄 강박 탓에 "자기 자신과의 만남을 가능하게 하는 '진정한 고독'에는 이르지 못"하기 때문이다. 저자는 가정주부의 경우 "남편이 온종일 밖에 나가 일해도, 아이들이 다 컸어도 일상의 모든 활동 속에서 자신이 건강과 영양, 그리고 정서적 안정을 책임져야" 한다는 "유령 같은 존재감과 늘 함께하며 살아간다"고 설명한다. 그러면서 가정주부, 한 가정의 어머니는 "고립감이라는 감정을 가장 강렬하게, 가장 격정적으로 느끼는 여성"이지만 "마음을 다독여주고 자기 자신을 마주하게 하는 고독을 가장 철저히 부인당하는 여성"이라고 짚는다.

저자는 오늘날 "안티페미니즘을 퍼뜨리는 트로이의 목마"로 구실하는 '트래드 와이프(트래디셔널 와이프·전통적 아내)' 운동에 대해서도 짚는다. "대개 매우 젊은 여성들로, 어린 나이에 여러 명의 아이들을 낳은 것을 자랑하고, 때로는 페미니즘을 끊은 사람으로 자신을 소개"하는 이들은 "남편과 아이들의 행복"이 오직 하나의 삶의 목적이라고 선전한다. 소셜미디어에서 이들은 온종일 집에서 생활하며 여성 노동에 반대한다고 말하지만 이는 "일종의 가짜 뉴스"다. 저자는 이들이 "하루 종일 자신을 촬영하고 영상을 제작하며 협업과 스폰서를 관리"하는 "작은 기업의 대표들"이라고 지적한다. 또 이 인플루언서 중 상당수가 남성우월주의 집단 및 극우와 가까이 지낸다고 덧붙인다.

남성의 전유물이었던 '서재와 열쇠와, 침묵'…빼앗긴 사유의 시간

책은 고독을 빼앗기는 게 무슨 의미인지 짚는다. 저자는 고독이 인식되는 방식부터 성별에 따라 달리 나타난다고 짚는다. 여성에게 '혼자'란 "남편이 없고 아이가 없는 것"을 뜻하지만 고독한 남성이란 "군중과 팀에 맞서는 존재이지 부부나 가족에 대립하는 존재가 아니"라는 것이다. 저자는 "여성성을 친밀함과 사적인 것으로 규정하는 방식이 여성의 고독에도 반영된다"고 설명한다.

저자는 근대화 시기 남성들에겐 "서재와 열쇠, 침묵"이라는 특권이 허락됐고 그곳은 "남들의 시선을 피해 마음껏 상념에 잠길 수 있는" 공간, 사유의 공간이 돼 줬다고 지적했다. 그러나 여성들은 임금노동, 돌봄, 가족의 요구 속 "끊임없이 자신을 불러내는 소란과 일" 속에 놓였다. 이 속에서 "창작에 필요한 창조적 공백"이 들어설 자리는 거의 남지 않는다. "결혼제도와 사회적 규범, 그리고 가사노동의 의무는 단지 어머니를 만드는 것에 그치는 게 아니라, 예술가와 철학자, 시민을 지워버린다"는 것이다.

저자는 여성들이 얻은 '마침내 고독'은 "여러 세기를 거쳐 이뤄낸 느린 정치적 쟁취의 결과"이며 "자기 집에서, 세상에서 혼자 존재할 권리는 역사적 특권"으로 여성들이 그 특권을 "움켜쥐도록" 돕고 싶다고 썼다.

"나는 개를 산책시켰고, 배고플 때 밥을 먹었고, 소파에서 꾸벅꾸벅 졸았으며, 책 몇 장을 읽었고, 몇 페이지를 끄적거렸으며, 마음이 내킬 때 샤워를 했고, 청소를 조금 했고, 반려견을 제외하고는 아무하고도 말하지 않았다. 그날 저녁 욕실의 석양을 또렷하게 기억한다. 그날 밤 마음속 깊이 행복을 느끼고 있다고 생각했기 때문이다. (중략) 그것은 깊은 감정이었다. 도취나 금세 휘발되는 흥분이 아니라, 영어권 사람들이 'bliss' 라고 부르는, '지복'이라 번역할 수 있는 것. 나는 이보다 더 좋을 수 없다고 생각했다."