▲대구 달서구의회 전경ⓒ대구 달서구의회

대구 달서구의회가 내년도 구정 살림살이를 결정할 예산 심사와 주민 생활에 직결되는 각종 조례안 검토에 들어간다. 내년 예산이 어디에 얼마나 쓰일지, 주민들이 체감할 수 있는 정책에 제대로 반영됐는지가 이번 정례회의 핵심 쟁점이 될 전망이다.

대구 달서구의회(의장 이선주)는 오는 27일부터 다음달 18일까지 22일간 제325회 제2차 정례회를 개회한다고 25일 밝혔다.

이번 정례회는 2027년도 세입·세출예산안과 기금운용계획안 심사, 2026년도 제2회 추가경정예산안 처리 등 달서구의 내년도 정책 방향과 재정 운용을 점검하는 중요한 회기다.

첫날 27일 오전 10시 개회식에 이어 제1차 본회의에서는 고명욱·남은경·이신자·곽병희·민상대·이성순 의원이 5분 자유발언에 나선다. 이어 2027년도 예산안 및 기금운용계획안 제출에 따른 시정연설을 듣고 예산결산특별위원회 구성과 위원 선임, 2027~2031년도 중기기본인력운용계획 보고 등의 안건을 처리한다.

본격적인 예산 심사는 11월 28일부터 시작된다.

12월 10일까지 각 상임위원회가 소관 조례안과 동의안 등을 심사하고 내년도 예산안과 기금운용계획안을 예비 심사한다. 이어 12월 9~10일에는 예산결산특별위원회가 각 부서의 예산을 종합적으로 검토해 사업의 필요성과 재정 배분의 적정성을 살핀다.

상임위원회별 심의 안건도 주민 생활과 밀접한 분야에 집중돼 있다.

운영위원회는 의회 위원회 조례와 의원 의정활동비 지급 조례 개정안, 의원 공무국외출장 규칙 개정안 등을 검토하고 의회 운영 관련 예산을 심사한다.

기획행정위원회는 독도교육 지원 조례안과 구립도서관 운영 및 독서문화 진흥 조례 개정안 등을 다룬다. 탄소중립 녹색성장 기본계획 추진상황 점검 결과도 살펴볼 예정이다.

복지문화위원회는 실종아동 등의 발생 예방 및 지원 조례안과 청소년 육성·지원 조례 개정안을 비롯해 지역사회보장계획, 주거복지센터 재위탁 동의안, 달서문화재단 출연 계획안 등을 심의한다. 아동 안전과 청소년 지원, 복지·문화 기반을 점검하는 안건들이 눈에 띈다.

경제도시위원회에서는 생활임금 조례안과 환경교육 진흥 조례 전부개정안, 재향경우회 지원 조례 개정안 등 주민의 노동·환경·지역사회와 관련된 안건을 검토한다. 현수막 지정게시대 관리와 옥외광고물 안전점검 업무 재위탁 동의안 등도 심의 대상이다.

이번 정례회는 내년도 예산만 다루는 데 그치지 않는다. 올해 사업의 마무리와 예산 집행 상황을 점검하는 추가경정예산안 심사도 예정돼 있다.

12월 11일 제2차 본회의에서는 2026년도 제2회 추가경정예산안 제안설명을 듣고, 2027년도 예산안과 기금운용계획안에 대한 심사 결과를 보고받은 뒤 각종 안건을 처리한다.

이어 12월 14일부터 17일까지 상임위원회와 특별위원회가 올해 제2회 추가경정예산안을 심사하고, 마지막 날인 18일 오전 10시 제3차 본회의에서 최종 심사 결과를 보고받아 처리한다.

이날 본회의에서는 달서구의회 공동주택 주거문화 선진화 연구회와 달서구 전통시장 활성화 연구회의 의원연구단체 활동 결과도 보고될 예정이다.

이선주 의장은 “이번 정례회는 내년도 예산안과 올해 제2회 추가경정예산안을 심사하는 중요한 회기인 만큼 예산이 적재적소에 편성되고 구민의 삶에 실질적인 도움이 될 수 있도록 면밀히 살피겠다”며 “구민의 소중한 세금이 낭비되지 않도록 책임감 있는 심사와 내실 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

내년도 예산은 달서구의 정책 우선순위를 보여주는 청사진이다. 각종 사업의 필요성을 따지는 것은 물론, 한정된 재원이 주민들의 일상과 지역 발전에 얼마나 실질적인 변화를 가져올 수 있는지 의회의 심사 과정에 관심이 쏠린다.