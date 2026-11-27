"당초 1조 7000억 원이라던 사업이 어쩌다 3조 2000억 원이 됐습니까? 1조 5000억 원이 넘는 증액을 단순히 물가 상승 탓으로만 돌릴 수는 없습니다."

공사 지연과 사업비 증액을 거듭해 온 광주 도시철도 2호선 건설 사업에 대해 시민사회가 결국 '주민감사'라는 칼을 빼 들었다. 막대한 혈세가 투입되는 사업의 투명성과 행정의 책임성을 시민의 힘으로 직접 따져 묻겠다는 것이다.

광주경제정의실천시민연합(광주경실련)은 27일 전일빌딩245에서 기자회견을 열고 "1조 5036억 원이 증액된 도시철도 2호선 사업의 전 과정을 검증하기 위해 주민감사를 청구한다"고 밝혔다.

단체에 따르면 광주 도시철도 2호선 총사업비는 당초 1조 7394억 원에서 3조 2430억 원으로 눈덩이처럼 불어났다. 전남광주통합특별시는 주요 원인으로 물가상승(1조 21억 원), 건설방식 변경(3547억 원), 현장 여건 반영(1468억 원) 등을 제시했지만, 광주경실련은 시의 일방적인 설명만으로는 시민들의 의문을 해소할 수 없다고 선을 그었다.

▲27일 전남광주통합특별시 동구 전일빌딩245에서 열린 광주경실련의 '광주 도시철도 2호선 사업비 증액 관련 주민감사청구 기자회견'에서 참석자들이 "시민의 힘으로 감사 청구·책임 규명" 구호를 외치고 있다.2026.11.27ⓒ프레시안(김보현)

조형수 광주경실련 공동대표는 "최초 사업비는 제대로 산정했는지, 건설방식 변경은 충분히 검토했는지 공사 지연 과정에서 행정의 관리·감독은 적절했는지 묻고 싶다"며 "잘못이 있다면 객관적인 검증을 통해 밝혀내고 책임을 물어야 한다"고 강조했다.

이들은 최근 시 감사위원회가 공개한 '도시철도건설본부 종합감사' 결과를 주요 근거로 들었다. 당시 감사에서 24건의 위법·부당 사항이 적발됐음에도 시의 후속 조치가 미흡하며 이는 행정의 자체 감사만으로는 한계가 있음을 보여준다는 것이다.

장수일 사무처장은 "감사에서 설계 변경 관리 소홀, 공사비 과다 계상, 감리 부실 등 사업 전반의 문제가 확인됐다"며 "단순히 시정 요구만으로 끝낼 것이 아니라 왜 이런 문제가 발생했는지, 과다 지급된 예산을 어떻게 회수할 것인지 밝혀내야 한다"고 주장했다.

다만 단체는 이번 감사 청구가 도시철도 건설 자체를 반대하기 위함이 아니라고 못 박았다.

이숙희 공동대표는 "막대한 세금이 투입되는 사업의 과정을 살펴보는 것은 시민사회의 중요한 책무"라며 "반도체 팹 건설 등 새로운 변곡점을 맞은 광주의 미래를 위해, 이번 감사가 과거의 문제 확인을 넘어 지속가능한 교통 체계 구축을 위한 건설적 토론의 시작이 되길 바란다"고 말했다.

▲조형수 광주경실련 공동대표가 27일 전일빌딩에서 열린 '광주 도시철도 2호선 사업비 증액 관련 주민감사청구 기자회견'에서 모두 발언 및 주민 감사 청구 취지를 설명하고 있다.2026.11.27ⓒ프레시안(김보현)

경실련은 주민감사를 통해 △최초 사업비 산정 근거 △1.5조 증액의 구체적 산출 내역 △증액 사유의 적정성 △예산 낭비 및 행정 과실 여부 △향후 재정 부담 등을 철저히 규명할 것을 요구했다.

장수일 사무처장은 "특별시 조례에 따라 주민감사 청구를 위해서는 18세 이상 시민 300명 이상의 서명이 필요하다. 법정 요건을 넘어 더 많은 시민의 참여를 끌어내기 위해 본격적인 서명운동에 돌입할 것"이라며 "기존 감사가 행정기관 내부의 감사였다면, 주민감사는 시민들이 직접 나서 누락됐거나 충분히 규명되지 않은 부분을 구체적으로 정리해서 청구할 계획"이라고 밝혔다.