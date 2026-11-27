전남광주 보성지역 키위 농가 3곳이 '2026년 대한민국 대표과일 선발대회' 참다래 부문에서 최우수상과 우수상, 장려상을 휩쓸며 3관왕의 영예를 안았다.

27일 보성군에 따르면 이번 대회는 농림축산식품부가 주최하고 한국과수농협연합회가 주관하는 국내 최고 권위의 과일 평가 행사로, 국산 과일의 우수성을 알리고 경쟁력 강화를 목표로 한다.

심사는 과일의 모양, 색택, 균일도 등 외관심사와 당도, 경도 등의 계측심사, 재배 현장 확인인 과원심사를 종합해 진행됐다.

▲보성키위 재배 모습ⓒ보성군

보성 농가 수상자는 최우수상에 벌교읍의 김금수씨(농림축산식품부 장관상), 우수상에 회천면 하진경씨(농촌진흥청장상), 장려상에 조성면 임상철씨(국립농산물품질관리원장상)가 선정됐다.

보성은 온화한 해양성 기후와 풍부한 일조량으로 키위 재배에 적합한 환경을 갖추고 있으며, 현재 약 270헥타르의 재배 면적에서 연간 4500톤 가량의 키위를 생산하고 있다. 2022년에는 보성키위가 국내 키위 품목 최초로 농산물 지리적표시 제111호로 등록되어 차별화된 브랜드 가치를 쌓아가고 있다.

보성군 관계자는 "이번 대회에서 최우수상부터 장려상까지 모두 보성군 농가가 차지해 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 농가와 협력해 재배 기술 향상과 품질 관리에 더욱 힘쓰고, 보성키위가 명실상부 대한민국 대표 과일로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

참다래는 비타민 C와 식이섬유가 풍부하고 단백질 분해 효소가 들어 있어 식후 과일이나 고기 연육제로도 활용한다. 단단하면 실온에서 후숙하고 살짝 말랑해지면 냉장 보관하며, 껍질을 벗겨 생과일로 먹거나 주스·샐러드·잼으로 즐길 수 있다.