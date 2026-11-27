해남군은 최근 지속되는 잦은 강우로 인해 월동작물의 습해, 병해충 발생이 우려되고 맥류 등 파종이 지연됨에 따라 농가에 철저한 포장 관리를 당부했다.

27일 군에 따르면 지난 10월부터 현재까지 강수일수가 약 20일에 달하고 누적 강수량도 222.1㎜를 기록하는 등 잦은 비가 이어지면서 농작물 습해 발생, 병해충 확산이 우려되고 있다.

특히 농작업이 지연되면서 맥류, 사료작물은 적기파종을 놓치는 농가가 늘고 있어 작물별 생육 상황에 따른 철저한 관리가 필요하다.

▲ 해남지역 배추밭 전경ⓒ해남군

농작물 습해는 집중호우나 배수 불량으로 토양이 오래 젖어 뿌리가 숨을 못 쉬면서 발생하며, 잎이 누렇게 변하거나 시들고 뿌리가 썩거나 고사하는 피해를 입는다.

맥류와 사료작물은 습해 예방을 위한 배수로 정비와 아직 파종을 못한 포장은 봄파종을 준비해야 한다.

겨울배추는 습해 예방을 위해 배수로를 정비하고 과습한 토양에서는 웃거름 시비를 자제해야 한다. 병든 포기는 발견 즉시 제거하고 농약 안전사용기준을 준수해 적기에 방제해야 한다.

마늘과 양파는 습해 발생이 심한 포장은 비닐멀칭을 일부 걷어 토양 내 과습을 완화하고 노균병, 뿌리응애 등 병해충 확산 예방을 위해 지속적인 예찰과 적기 방제를 실시해야 한다. 또한 웃거름 시비 시기 조절해 생리장해를 예방해야 한다.

해남군 농업기술센터 관계자는 "동절기 지속되는 강우로 농작물 습해와 병해충 피해가 우려되는 만큼 농가에서는 작목별 관리요령을 숙지하고 배수로 정비 등을 통해 피해를 최소화하는데 힘써주시기 바란다"며 "앞으로도 기상 상황과 작물 생육상태를 지속적으로 살피고 신속한 영농정보 제공과 현장지도를 통해 안정적인 농산물 생산을 지원하겠다"고 말했다.