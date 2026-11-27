▲경기에 앞서 승리 의지를 다지는 전남드래곤즈 선수들.ⓒ전남드래곤즈

전남드래곤즈가 오는 29일 오후 2시 'K리그2' 우승팀 수원삼성블루윙즈를 상대로 시즌 최종전 승리에 도전한다.

27일 전남드래곤즈에 따르면, 이번 경기는 '하나은행 K리그2 2026' 34라운드 홈경기로 진행되며 광양 홈구장이 아닌 순천팔마운동장에서 진행된다.

전남은 지난 33라운드 안산과의 홈경기에서 1-2 역전패를 당하며 아쉬움을 남겼다. 지난 28라운드 용인전 승리 이후 5경기 연속 무승(1무 4패)을 기록하고 있다.

전남과 만나는 수원은 이번 시즌 K리그2로 강등된 후 한 시즌 만에 K리그1 승격을 확정한 강팀이다. 전남은 그동안 수원과 7번 만나 한번도 승리하지 못했다.

이정효 감독이 이끄는 수원은 지난 21일 33라운드 홈경기에서 경남FC를 3대 1로 꺾고 남은 34라운드 경기와 무관하게 우승을 확정했다. 33라운드까지 획득한 승점은 69점(21승 6승 4패)으로 2위 수원FC와 격차를 9점차로 벌렸다.

전남은 이번 수원과의 경기에서 조직적인 수비를 바탕으로 빠른 공세 전환으로 경기를 풀어나갈 방침이다. 부상에서 복귀한 호난과 스피드의 정지용, 미란징야 등 공격자원을 총동원해 유종의 미를 거두겠다는 각오다.

한편 순천팔마운동장에서 펼쳐지는 전남드래곤즈의 홈경기는 이번이 시즌 두번째다. 전남은 지난 10월 24일 대구FC와 K리그2 30라운드에서 만나 아쉽게 패배한 바 있다.