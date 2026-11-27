40년 만에 하나가 된 전남광주통합특별시의 성공적인 안착을 위해 지역 원로들이 '싱크탱크'로 뭉쳤다.

더불어민주당 전남광주통합특별시당은 27일 '통합도약자문위원회'를 공식 출범시키고 본격적인 활동에 들어갔다.

이 위원회는 물리적 통합을 넘어 화학적 결합을 완성하고 통합시를 '글로벌 첨단산업문화도시'로 이끌 실행 전략을 모색하기 위해 출범했다.

이날 출범식에는 박준영 전 전라남도지사, 고재유·강운태 전 광주광역시장, 박양우 전 문화체육관광부 장관, 주승용 전 국회부의장 등 원로들이 참석해 무게감을 더했다.

안도걸 시당위원장은 "원로들이야말로 대한민국의 민주화와 호남 발전을 직접 일궈오신 살아있는 역사"라며 "평생 쌓은 깊은 경륜과 노하우를 배워 통합특별시의 실질적 도약을 이루는 소중한 양분으로 삼겠다"고 밝혔다.

이어 "누구도 가보지 않은 통합의 길에서 힘을 결집해 전진하게 하는 '나침반'이, 서로 다른 환경에서 비롯될 수 있는 갈등을 지혜롭게 보듬는 든든한 '울타리'가 돼 달라"고 요청했다.

▲27일 광주당사 중회의실에서 '통합도약자문위원회' 출범식 및 제1차 회의 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다.2026.11.27ⓒ더불어민주당 전남광주통합특별시당

원로들의 화답도 이어졌다. 고재유 전 시장은 "시민들이 '지역 발전을 위해 모두가 노력하고 있다'고 체감할 수 있도록 우리 원로들이 동력을 제공해야 한다"고 말했고, 박준영 전 지사는 "반도체, AI 등 여러 사업에 속도감 있게 접근해 시민들이 체감하는 것이 중요하다"고 주문했다.

통합 과정의 어려움을 극복해야 한다는 쓴소리도 나왔다. 강운태 전 시장은 "지금은 큰 기회이자 위기"라며 시민이 체감하는 변화를 강조했고, 주승용 전 국회부의장은 "급박하게 추진된 통합으로 인한 후유증과 갈등을 잘 극복해야 완전한 통합에 이를 수 있다"고 제언했다.

이날 회의에서는 강명수 광주특별시 산업경제부시장이 반도체 클러스터, AI 산업 등 출범 4개월 차를 맞은 통합시의 주요 현안을 보고했으며, 원로들은 이를 바탕으로 정책 조언을 풀어냈다.

전남광주통합특별시당은 자문위원회를 일회성 기구가 아닌 '상시 가동 체제'로 운영, 주요 현안 발생 시 수시로 고견을 구해 당무와 정책에 반영해 나갈 방침이다.