120여 년 전 광주 지역 최초로 성탄 예배가 열렸던 역사의 공간, 양림동이 다채로운 문화 행사가 열리는 크리스마스 마을로 변신한다.

전남광주통합특별시는 오는 28일 대형 트리 점화를 시작으로 12월 양림동 일원에서 '양림&크리스마스 문화축제'를 개최한다고 27일 밝혔다.

양림동의 크리스마스는 1904년 12월 25일 선교사 유진 벨과 오웬 일행이 지역 주민들과 함께 광주에서 첫 성탄 예배를 드린 것으로 거슬러 올라간다. 이후 선교사들의 교육·의료 활동을 통해 광주 근대문화의 중심지로 자리 잡은 양림동 곳곳에는 우일선 선교사 사택, 오웬기념각 등 당시의 발자취가 선명하게 남아있다.

이번 축제는 이같은 역사적 배경 위에 현대적 감성의 문화행사와 화려한 조명을 더해 특별한 겨울 여행 경험을 제공할 예정이다.

▲크리스마스 문화축제가 열리는 전남광주통합특별시 남구 양림동에 크리스마스 트리 조형물이 점등돼 있다ⓒ전남광주통합특별시

◇빛의 향연부터 인디음악까지…12월 내내 즐길거리 가득

축제의 서막은 오는 28일 양림오거리에서 열리는 대형 크리스마스트리 점화식으로 시작된다. 내년 1월 15일까지 양림동 일대는 대형 트리와 빛의 거리, 다채로운 조형물과 포토존으로 꾸며져 환상적인 야경을 선사할 예정이다.

펭귄마을 공예거리에서는 오는 28일과 12월 5일·12일에 걸쳐 총 3차례의 겨울 버스킹 공연이 열려 방문객들의 귀를 사로잡는다.

축제의 하이라이트는 크리스마스 이브와 당일인 12월 24일과 25일 양일간 펼쳐진다. 24일에는 크리스마스 공연과 거리 퍼레이드가 축제 분위기를 한껏 고조시키고, 25일에는 청소년 댄스 공연, 먹거리 장터, 크리스마스 콘서트 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램이 풍성하게 마련된다.

특히 12월 19~20일과 24~25일에는 펭귄마을 일원에서 크리스마스 소품 플리마켓, 이색 포토존, 무알코올 뱅쇼 나눔 등 아기자기한 부대행사가 열린다. 성탄절 당일인 25일에는 우일선 선교사 사택에서 양림동의 대표 음악 콘텐츠인 '양림인디' 특별공연이 열려 낭만적인 분위기를 더할 예정이다.

▲양림동 우일선 선교사 사택.2024.07.17ⓒ광주 남구

◇ ACC·동명동 연계…사계절 관광명소로 도약

올해 축제는 광주특별시가 'ACC 연계 양림권역 근대역사문화 거점벨트 조성 사업'의 일환으로 힘을 보태며 규모를 키웠다. 남구 주관 행사뿐만 아니라, 시 차원에서 펭귄마을 부대행사와 '양림인디' 공연 등을 연계해 즐길 거리를 더욱 풍성하게 만들었다.

시는 향후 양림동의 빛 축제를 국립아시아문화전당(ACC), 동명동까지 잇는 '빛의 거리'로 확장하는 등 인근 관광 거점과 연계를 강화해 양림동을 사계절 내내 관광객이 찾는 도심 명소로 육성할 계획이다.

박남언 광역행정본부장은 "120년 성탄의 역사를 간직한 양림동은 골목마다 이야기가 살아 있는 매력적인 관광지"라며 "다채로운 문화행사가 펼쳐지는 12월, 많은 분들이 양림동을 찾아 특별한 연말 추억을 만들길 바란다"고 말했다.