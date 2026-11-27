바쁜 일상에 지친 교직원과 학생들의 발걸음이 잠시 멈춘 점심시간 캠퍼스 박물관 로비에 아름다운 화음이 울려 퍼졌다.

국립목포대학교 직원합창단 '목청껏'은 27일 대학 박물관 로비에서 제2회 '힐링 음악회'를 개최했다.

'음악으로 전하는 위로와 행복'을 주제로 열린 이번 음악회는 대학 직원들이 직접 무대에 올라 점심시간 30분 동안 하모니를 선보였다. 바쁜 업무와 학업 속에서 잠시나마 음악을 통해 마음의 여유를 찾고 교직원 간 소통과 화합의 장을 만들자는 취지에서 마련됐다.

▲목포대학교 직원합창단 '목청껏'이 27일 대학 박물관 로비에서 제2회 힐링 음악회를 열고 공연을 펼치고 있다.2026.11.27ⓒ국립목포대학교

허주은 지휘자의 지휘와 곽진영 반주자의 피아노 선율에 맞춰 합창단은 '가장 아름다운 노래', '10월의 어느 멋진 날에' 등을 노래하며 사랑과 희망의 메시지를 전했다.

이번 공연에서는 지휘를 맡은 허주은 바리톤이 직접 무대에 올라 뮤지컬 '지킬 앤 하이드'의 '지금 이 순간'과 오페라 '카르멘'의 '투우사의 노래'를 열창하기도 했다.

공연의 마지막은 경쾌한 나폴리 민요 '푸니쿨리 푸니쿨라'로 장식하며 관객들과 함께 음악으로 하나 되는 즐거움을 나눴다.

조아앵 합창단 회장은 "바쁜 업무 속에서도 단원들이 마음을 모아 준비한 공연이 구성원들에게 작은 위로와 행복이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 음악을 통해 소통하며 활기찬 대학 공동체 문화를 만드는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.