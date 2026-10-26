"기본소득·반려산업 정조준"…'한득수 호(號)' 2027년 임실군정 밑그림 완성

▲한득수 임실군수(왼쪽 둘째)가 취임 후 첫 업무보고회에서 부서별 주요 현안 계획을 청취하고 있다. ⓒ임실

전북 임실군이 2027년 군정 청사진을 구체화하고 민선 9기 핵심 정책을 성과로 연결하기 위한 실행 전략 마련에 돌입했다.

26일 임실군에 따르면 지난 19일부터 진행한 '2027년도 주요업무계획 보고회'를 마무리했다.

이번 보고회는 한득수 군수가 취임 후 처음으로 직접 주재한 자리로, 취임 3개월간 다져온 정책 현안을 점검하고 사업별 실효성과 재원 확보 방안 등 행정·재정적 우선순위를 확정하는데 집중했다.

군은 '사람이 머물고 행복이 자라는 임실'을 목표로 분야별 중점 과제를 추진한다.

경제 분야에서는 민선 9기 핵심 공약인 '임실형 농어촌 기본소득'의 안정적 정착과 사용처 확대를 통한 골목상권 선순환 체계 구축에 주력한다.

농촌 인력난 해소와 농축산물 가공·유통 연계도 강화한다.

문화관광 분야는 치즈테마파크, 옥정호, 사선대, 성수산을 연계해 '체류·소비형 관광구조'로 전환한다.

특히 반려산업을 관광·복지와 결합한 지역 특화 신성장 동력으로 육성할 계획이다.

복지·행정 분야에서는 세대별 맞춤형 돌봄 안전망을 촘촘히 다지고, 복잡한 인허가 민원 절차를 대폭 단축하는 원스톱 행정 서비스를 도입한다.

미래 성장 동력 확보를 위한 대형 사회간접자본(SOC) 사업도 속도를 낸다. 군은 KTX 임실역 정차, 옥정호 순환도로 연결, 전국 이·통장 자치행정연수원 건립 등 핵심 현안의 국·도비 확보 대응력을 높이고 관계 기관과의 협력을 강화할 방침이다.

아울러 뉴미디어를 연계한 대군민 소통과 축제 홍보 마케팅 역량도 한층 끌어올린다.

한득수 임실군수는 "2027년은 군정 방향을 구체적인 결실로 입증해야 하는 중요한 시기"라며 "계획 수립에 그치지 말고, 성과가 군민에게 어떻게 돌아갈 것인지까지 치밀하게 실천해 달라"고 당부했다.

한 군수는 "임실의 미래를 바꿀 핵심사업까지 책임있게 추진해, 군민이 머물고 싶고 다음 세대도 살아갈 수 있는 임실을 만들어 가겠다"고 덧붙였다.