국내 유일의 철도 불모지 '전북 서해안'…"'새만금~목포 단절, 철마는 달리고 싶다"

국내에서 유일하게 철도 불모지인 지역이 있다. 바로 전북 서해안이 그곳이다.

동해선과 남해선은 완전히 개통되었고 경기·충청권을 잇는 서해선과 평택선도 촘촘히 구축되어 '해안선 철도 신(新)경제권'이 활짝 열렸지만 유독 전북 서해안은 여전히 '철도 사각지대'로 남아있다.

27일 전북 정치권에 따르면 수도권과 충청권의 이른바 '수·충권' 서해안 철도망은 이미 단계적으로 개통됐지만 전북 군산에서 전남 목포까지 잇는 핵심 구간은 아직 국가계획 반영을 추진하는 단계에 놓여있다.

▲동해선과 남해선은 완전히 개통되었고 경기·충청권을 잇는 서해선과 평택선도 촘촘히 구축되어 '해안선 철도 신(新)경제권'이 활짝 열렸지만 유독 전북 서해안은 여전히 '철도 사각지대'로 남아있다. ⓒ

충남 홍성과 경기 화성의 서화성을 잇는 약 90㎞의 '서해선'은 이미 운행 중이다.

충남 천안에서 익산까지 이어지는 기존 철도인 장항선도 신창~홍성 복선전철 구간은 2024년 개통됐으며 홍성에서 대야(군산) 간 약 82.3㎞ 구간은 2027년 말 개통을 목표로 추진된다.

하지만 군산~새만금~부안~고창~목포를 잇는 약 110㎞ 구간(총 사업비 4조7919억원)은 2021년 제4차 국가철도망 구축계획에도 '추가검토 사업'에 머물러 전북 정치권이 제5차 계획 반영을 강력히 촉구하고 있다.

전북 정치권은 "서해안철도 건설을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 '한반도 U자형 철도망'을 완성해야 할 것"이라며 "새만금~목포 구간의 철도망 단절로 철도연결성이 현저히 떨어지는 만큼 국가차원에서 특단의 대책을 내려야 할 것"이라고 강하게 촉구해 왔다.

서해안 고속도로만 주요 교통수요를 처리하고 있어 호남 사이의 원활한 이동에도 많은 제약이 발생하고 있다는 주장이다.

서해안철도가 완성되면 군산역에서 목포역까지 소요시간이 기존 시외버스 대비 79분이나 단축될 것으로 보인다.

접근성 향상에 따른 고용유발효과만 약 4만4000명에 달하고 생산유발효과도 8조8000억원에 육박하는 등 전북과 호남 경제에 새로운 활력을 불어넣을 것이란 분석이다.

윤준병 전북 의원은 "서해안 철도 구축은 대한민국 국가철도망 완성의 '마지막 퍼즐'이다. 5차 국가계획에 반드시 반영돼야 한다"고 주장했다.

윤준병 의원실에 따르면 지난해 12월에 새만금-목포를 잇는 ‘서해안 철도’를 제5차 국가철도망 구축계획에 반영할 수 있도록 촉구하는 기자회견을 개최하기도 했다.

이성윤 의원(전주을)도 최근 고향인 전북 고창을 방문한 자리에서 "동해안에 비해 상대적으로 연결성이 부족한 '장항~고창~목포'를 잇는 서해안축 철도망 구축이 필요하다"며 "국가철도망 5개년 계획에 반영돼 실현될 수 있도록 관계부처와 지속해서 협의하고 있다"고 밝혔다.

전북 정치권과 군산시·부안군·고창군 등 지방정부는 전북도, 전남광주특별시 등과 함께 28일 오전 국회의원회관 제1소회의실에서 '서해안 철도 공동메시지 및 5대 과제'를 발표하고 △제5차 국가철도망 구축계획에 반영 △예비타당성조사 공동대응 △노선과 역세권 등 사업계획 공동대응 등에 적극 나설 뜻을 밝힐 예정이어서 비상한 관심이 쏠린다.