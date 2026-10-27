군산 미 공군기지 '제8의무전대' 간부가 원광대병원 방문한 까닭은?

전북 군산 미8공군 조슈아 밀러 의무전대장, 제임스 럿랜드 의무전대부전대장, 스티븐 패리쉬 의무전대 주임원사, 크와니 윌리엄스 의무전대의무부장 등을 비롯한 주요 관계자들이 지난 26일 정오 익산시에 있는 원광대학교병원을 방문했다.

27일 원광대병원에 따르면 전날 방문은 지역 내 주한미군 장병과 가족들에게 보다 신속하고 체계적인 의료서비스를 제공하고 양 기관 간의 우호 증진과 협력 관계를 더욱 공고히 하기 위해 마련됐다.

서일영 병원장을 비롯해 최재창 행정처장 등 주요 보직자들은 이날 군산 미 제8의무전대 일행의 방문을 환영했으며 병원의 주요 첨단 의료시설과 권역응급의료센터 등을 둘러보는 시간을 가졌다.

▲지역 내 주한미군 장병과 가족들에게 보다 신속하고 체계적인 의료서비스를 제공하고 양 기관 간의 우호 증진과 협력 관계를 더욱 공고히 하기 위해 간담회 자리가 마련됐다. ⓒ원광대학교병원

간담회에서는 △응급 상황 발생 시 환자 이송 및 협력체계 구축 △주한미군 내원 환자의 진료 편의성 제고 방안 △양 기관 간 지속적인 의료 교류 및 지원 방안 등에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.

조슈아 밀러 미8공군 의무전대장은 "원광대병원의 우수한 의료진과 최첨단 시설을 직접 둘러보며 높은 신뢰감을 갖게 되었다"며 "이번 방문을 계기로 양 기관이 긴밀하게 협력하여 미군 장병과 그 가족들이 더욱 안전하고 편리하게 의료 혜택을 받을 수 있기를 기대한다"고 말했다.

서일영 원장은 "앞으로도 미8공군 의무전대와의 지속적인 교류와 협력을 바탕으로 환자 편의성은 높이고 신뢰받는 글로벌 의료기관으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.