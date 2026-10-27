전주시정연구원장 후보자 다음달 9일 인사청문회…특위 위원장에 김동헌 의원

전북특별자치도 전주시의회가 전주시정연구원장 임명 후보자에 대한 인사청문특별위원회를 다음 달 9일에 연다.

시의회는 26일 일정을 공개하며 시정연구원의 특성과 역할을 고려해 후보자의 적격성을 다각도로 살피겠다고 예고했다.

이번 인사청문회는 김동헌(삼천1·2·3동, 효자1동) 부의장이 위원장을 맡고 채민석(노송동, 인후1·2·3동) 의원이 부위원장으로 나선다.

▲전주시의회 김동헌 인사청문특위원장ⓒ

여기에 경현철(팔복동, 송천2동, 조촌동, 여의동), 김윤철(노송동, 인후1·2·3동), 김인철(송천1·3동), 은영표(팔복동, 송천2동, 조촌동, 여의동), 최영심(서신동), 최지은(팔복동, 송천2동, 조촌동, 여의동), 최한별(송천1·3동) 의원 등 9명이 참여해 객관적인 검증을 벌인다.

청문 대상은 시정연구원장 임명 후보로 추천된 65세 한 모 씨다.

특위는 후보자가 갖춘 정책 전문성과 조직 경영 능력은 물론 도덕성과 기본 자질까지 종합적으로 평가할 계획이다.

김동헌 특별위원장은 "전주시정연구원은 전주시의 미래 정책 수립을 책임지는 핵심 기관"이라고 강조했다.

이어 "후보자가 기관을 이끌어갈 적임자인지 경영 능력과 전문성 등을 바탕으로 철저하게 검증하겠다"고 덧붙였다.