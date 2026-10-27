'제3회 정읍내장산배 전국 족구대회' 성료…전국 96개 팀 열전

▲흐린 날씨 속에 열린 '제3회 정읍내장산배 전국 족구대회'에서 양 팀 선수들이 공을 쫓으며 열띤 공방을 벌이고 있다. ⓒ정읍시

'제3회 정읍내장산배 전국 족구대회'가 24일부터 25일까지 이틀간 전북 정읍시 태인성황축구장에서 전국 96개 팀, 600여 명의 선수단이 참가한 가운데 마무리됐다.

대한민국족구협회·전북특별자치도족구협회·정읍시족구협회가 공동 주관한 이번 대회는 J1·4·5·6·7부를 비롯해 전국 초등부, 중·고등부, 여성부, 전북 J-1부 등 세부 종목별 예선 리그와 결선 토너먼트로 치러졌다.

우천 속에서도 초등부부터 성인 동호인까지 수준 높은 경기력을 선보였다.

부문별 우승은 ▲J1부 UG족구단 ▲J4부 광주히어로 ▲J5부 광주썬 ▲J6부 브럼비스포츠 ▲J7부 운동사마성민이 각각 차지했다. 학원부에서는 군산구암초A(초등부)와 논산국방항공고(중·고등부)가 정상에 올랐으며, 전국 여성부는 광주제나, 전북 J-1부는 전주어쩌다태국이 우승컵을 안았다.

정읍시는 이번 대회가 생활체육 인프라 홍보는 물론, 대규모 외지 선수단 체류를 통해 음식점과 숙박업소 등 골목상권 소비를 진작시키는 효과를 거둔 것으로 평가했다.

시 관계자는 "궂은 날씨에도 대회에 참가해 최선을 다한 선수단과 대회 관계자 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 생활체육을 활성화하고 정읍의 체육시설과 지역의 매력을 널리 알려 지역경제에 활력을 더할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.