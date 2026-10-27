조재영 전북대 교수 "산티아고 처럼, 동학의 숨결 250km 빛의 혁명길로 잇자"

전북대학교 총장 선거에 출마하는 조재영 농업생명과학대학 교수가 동학농민혁명의 숭고한 가치를 세계적인 문화 자산으로 키워내자는 비전을 내놓았다.

조 교수는 26일 서울 여의도 국회박물관에서 열린 '빛의 혁명길, K-민주주의 세계화의 길을 묻다' 세미나에 발제자로 나서 이 같은 구상을 밝혔다.

이날 세미나는 지난 2023년 유네스코 세계기록유산으로 이름을 올린 동학농민혁명의 역사적 의미를 되짚고 이를 세계적인 문화로 발전시킬 방안을 찾기 위해 마련됐다.

조 교수는 발제에서 동학농민혁명을 반봉건과 반외세의 실천이자 인간 존엄과 평등을 향한 대한민국 민주주의의 역사적인 출발점으로 규정했다.

이어 현재 전북특별자치도 고창군과 정읍시, 부안군, 김제시, 전주시 등 각 기초자치단체 단위로 흩어져 있는 역사 유적지와 기념시설을 국가적 차원의 거대한 이야기로 엮어내는 이른바 '빛의 혁명길' 조성이 시급하다고 강조했다.

조 교수가 제안한 빛의 혁명길은 고창 무장에서 출발해 정읍 황토현, 전주 풍남문, 전북특별자치도 완주군 삼례를 거쳐 충청남도 공주시 우금치에 이르는 총연장 250km 규모의 초광역 역사문화 순례길이다.

그는 스페인의 산티아고 순례길이 세계적인 치유의 공간이자 지역 상생의 발판으로 자리 잡은 것처럼, 빛의 혁명길 역시 새로운 대형 토목공사 대신 기존 유적과 자연의 길을 유기적으로 잇는 한국형 민주주의 순례길로 거듭나야 한다고 설명했다.

▲조재영 전북대학교 교수가 26일 국회에서 송영길 의원 주최로 열린 세미나에 발제자로 참석해 발표를 하기 앞서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ

이를 현실로 만들기 위한 핵심 과제로 국가 차원의 통합 마스터플랜 및 고증 체계 수립, 보행 안전과 다국어 디지털 안내 기반 구축, 지역 소멸 위기를 극복할 체류형 역사문화관광 모델 정립, 세계적인 시민 교육 기반 마련 등을 제시했다.

특히 조 교수는 거점 국립대학이 짊어져야 할 사회적 책임을 역설했다. 그는 전북대가 자리한 전북지역이 동학농민혁명의 정신과 유산이 살아 숨 쉬는 역사의 중심지라고 강조했다.

그러면서 대학이 앞장서서 역사 고증과 연구, 디지털 자료 보관소 구축, 다국어 교육 콘텐츠 개발을 이끌며 청소년과 세계인을 잇는 시민교육의 구심점 역할을 해내야 한다고 덧붙였다.

한편 이번 행사에는 세미나를 주최한 송영길 국회의원과 좌장을 맡은 황지욱 전북대 교수, 발제에 나선 백승기 건축사, 토론에 참여한 송지환 전주교대 교수 등 시민 100여 명이 참석해 뜻을 모았다.