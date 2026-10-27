전북특별자치도 내년 국가유산 사유지·지장물 매입 64억 투입

전북특별자치도가 국가지정 국가유산의 온전한 보존과 관리를 위해 내년부터 사유지를 직접 사들이는 신규 사업을 시작한다.

전북도는 27일 열린 브리핑을 통해 이 같은 내용을 담은 국가유산 보존자산 확보 지원사업을 본격적으로 가동한다고 밝혔다.

그동안 유산 보수 정비 사업에 묶여 있던 토지와 지장물 매입 과정을 별도의 독립된 사업으로 떼어내 더욱 체계적으로 관리하는 것이 핵심이다.

내년 사업 대상지는 전북특별자치도 군산시와 익산시, 진안군, 완주군, 부안군, 김제시 등 6개 시군에 위치한 총 10곳이다.

해당 사업에는 국비 약 45억 원과 도비 및 시군비 각각 9억 5000만 원을 더해 총 64억 998만 원이 투입될 예정이다.

▲전북 익산 왕궁리유적의 항공 사진 ⓒ익산시

구체적인 세부 사업 내역은 △익산 사적 왕궁리 유적 토지매입(30억) △군산 명승 선유도 망주봉 일원 토지매입(9억) △진안 사적 임진왜란 웅치 전적 지장물매입(8억 7600만 원) △진안 사적 임진왜란 웅치 전적 토지매입(4억 9100만 원) △완주 사적 임진왜란 웅치 전적 토지매입(3억 4598만 원) △익산 사적 쌍릉 토지매입(3억) △부안 명승 채석강·적벽강 일원 토지매입(2억 4700만 원) △익산 사적 미륵사지 토지매입(1억 5000만 원) △김제 천연기념물 행촌리 느티나무 토지매입(8200만 원) △김제 천연기념물 행촌리 느티나무 지장물매입(1800만 원) 등이다.

박동우 도 문화체육관광국장은 "선제적인 토지 매입으로 유산 지정 구역 안에서 벌어지는 난개발을 미리 차단하고 사유재산권 행사로 인한 주민 마찰을 예방하겠다"고 강조했다.