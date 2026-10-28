술 덜 깬 채 운전대 잡았다가…전주 스쿨존서 2명 적발

▲전북경찰청은 28일 오전 7시 30분부터 8시 30분까지 전주시 중화산동 초등학교 주변 어린이보호구역과 통학로에서 숙취운전 집중단속을 실시해 음주운전 2건을 적발했다고 밝혔다. ⓒ전북경찰청

전북 전주의 한 초등학교 주변에서 등굣길 음주단속을 벌인 결과 2명이 면허정지 수준으로 적발됐다.

전북경찰청은 28일 오전 7시 30분부터 8시 30분까지 전주시 중화산동 초등학교 주변 어린이보호구역과 통학로에서 숙취운전 집중단속을 실시해 음주운전 2건을 적발했다고 밝혔다.

이번 단속은 전날 마신 술이 깨지 않은 상태로 운전하는 사례가 잇따르자 등굣길 어린이 교통사고를 예방하기 위해 진행됐다.

앞서 전북경찰이 이달 1일부터 27일까지 음주운전 집중단속을 벌인 결과 총 280건이 적발됐으며 이 중 39건은 오전 6시부터 9시 사이 숙취운전으로 집계됐다.

전체 적발 건수 가운데 면허정지 118건, 면허취소 158건이었으며 음주측정 거부는 4건에 달했다.

경찰은 11월까지 매주 금요일 음주운전 일제단속을 실시하고 아침 숙취운전과 심야 음주운전 단속도 수시로 이어갈 방침이다.

신효섭 전북경찰청장은 "전날 마신 술의 숙취가 남은 상태에서의 운전은 명백한 음주운전"이라며 "출근길 운전 전 자가 진단과 대중교통 이용 등 성숙한 교통안전 문화를 실천해 달라"고 당부했다.