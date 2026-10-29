익산시 '자율비행로봇(AAR) 클러스터' 조성 나섰다…최정호 시장 '현안 예산' 국회 건의

최정호 전북자치도 익산시장이 11월 국회 예산 심의의 계절을 앞두고 직접 국회로 올라가 자율비행로봇(AAR) 국가산업 클러스터 조성 등을 적극 건의하고 나섰다.

최정호 시장은 29일 국회의사당을 찾아 익산의 미래 성장 동력 확보를 위한 내년도 국가예산 추가 반영을 전격 건의했다.

최 시장이 건의한 미래 신산업 분야 핵심 사업은 △자율비행로봇(AAR) 국가산업 클러스터 조성 △동물용의약품 바이오팩토리 구축 △그린바이오 스타트업 육성 프로젝트 등이다.

▲최정호 익산시장은 29일 국회 예산 심사의 키를 쥔 이광재 예산결산특별위원장을 방문해 지역 현안 예산 지원을 건의했다. ⓒ익산시

'자율비행로봇(AAR) 클러스터 조성' 사업은 자율적으로 비행하는 로봇 기술을 미래 핵심산업으로 육성하고 관련 기업과 연구개발·실증시설을 한곳에 집적해 새로운 산업 생태계를 만들려는 청사진이다.

자율비행로봇의 영어 약자인 'AAR'은 사람이 조종간으로 일일이 움직이지 않아도 스스로 비행하도록 설계된 로봇을 뜻한다.

악산시는 이들 사업이 익산을 넘어 대한민국 바이오·로봇 산업의 미래 먹거리가 될 것임을 거듭 강조했다.

최정호 익산시장은 또 사통팔달 교통 거점 도약과 지역 정주 여건 개선을 위해 △익산 왕궁 자연환경 복원사업 △'5극 3특'을 잇는 권역 교통 허브 구축 △동익산역 진입도로 개설 △국도27호선 대체우회도로(서수~평장) 건설공사 등 지역 숙원 사업의 국비 증액 반영을 요청했다.

이번 방문에서 최 시장은 국회 예산 심사의 키를 쥔 이광재 예산결산특별위원장을 비롯해 강경숙 의원(예결위), 정일영 의원(국토교통위원회) 등을 잇달아 만나 정부 예산안에서 누락되거나 일부 삭감된 익산시 핵심 현안 사업들의 당위성을 역설했다.

익산시는 11월 본격 시작되는 국회 상임위와 예결위 심사에 발맞춰 국회 현장을 오가며 사업별 맞춤형 대응 논리를 촘촘히 보강할 방침이다. 이어 지역 정치권 및 관계기관과의 공조 체제를 가동해 예산 삭감 방어와 증액에 모든 행정력을 쏟아붓는다.

최정호 익산시장은 "익산의 미래 산업을 그리고 시민 숙원을 풀기 위해서는 이번 국회 심의 단계에서의 예산 확보가 매우 절실하다"며 "필요한 예산을 최대한 담아낼 수 있도록 발로 뛰며 국회와 중앙정부를 설득해 실질적인 결실을 반드시 이끌어내겠다"고 말했다.