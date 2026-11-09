과천시, 정부과천청사 존치·AI 연구시설 유치 등 활용안 중앙 건의

경기 과천시가 정부과천청사의 중장기 활용방안 마련과 관련해 청사 기능 유지와 지역 발전을 위한 4가지 주요 의견을 정부에 공식 전달했다.

9일 과천시에 따르면 신계용 과천시장은 행정안전부가 추진 중인 ‘정부과천청사 중·장기적 활용방안 연구용역’에 과천시의 입장을 반영하기 위해 지난 6일 관련 의견을 제출했다.

▲과천시청 전경 ⓒ과천시

앞서 신 시장은 지난 3일 정부서울청사 별관에서 열린 행정안전부 주관 ‘제2차 중앙행정기관 이전 공청회’에 참석해 연구용역 과정에 과천시가 참여할 수 있도록 공식적인 의견 수렴 창구 마련을 요청했다.

과천시가 제출한 주요 의견은 △과천시 공식 협의체 구성을 통한 실질적인 의견 수렴 △법무부의 정부과천청사 존치 및 서울대학교 AI 연구시설 유치 △과천경찰서·소방서의 정부과천청사 유휴지 이전 △청사 앞 유휴지의 시민광장 기능 강화 등이다.

시는 정부과천청사가 지난 40여 년간 과천의 성장과 함께해 온 상징적인 시설인 만큼, 향후 활용방안을 결정하는 과정에서 지역 여건과 시민 의견이 충분히 반영돼야 한다는 입장이다.

특히 법무부 존치를 통해 도시의 역사적 정체성을 유지하고, 서울대학교와의 접근성 및 과천지식정보타운의 산업 기반을 활용해 AI 연구시설을 유치하는 방안을 제안했다.

또한 노후화된 과천경찰서와 과천소방서의 이전 부지로 중앙동 5번지 유휴지를 활용하고, 청사 앞 유휴지는 지역축제와 문화행사 등 시민 활동을 위한 광장으로 유지·강화해 줄 것을 요청했다.

신계용 시장은 “정부과천청사와 유휴지의 향후 활용 계획은 과천의 미래를 결정하는 중요한 사안”이라며 “시의 의견이 정부의 중장기 활용 계획에 실질적으로 반영될 수 있도록 적극적으로 노력하겠다”고 말했다.