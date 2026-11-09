민주당, '청담동 술자리' 의혹 재점화…한동훈 "황당"

더불어민주당 조계원 의원이 이른바 '청담동 술자리 의혹'에 대해 "검찰이나 경찰의 수사 과정에서 (사건이) 조작되지 않았나 하는 의문들이 지금 제기가 되고 있다"고 주장했다. 당사자인 무소속 한동훈 의원은 "황당하다"며 반발했다.

조 의원은 9일 국회 기자회견에서 이같이 밝혔다. 2022년 당시 '청담동 술자리' 장소로 제기됐던 '티케'라는 이름의 룸카페에 대한 검경의 수사 과정이 석연치 않다는 것이 조 의원의 주장이다.

조 의원은 먼저 "티케라는 룸카페는 카드 매출도 CCTV도 없는 곳"이라며 "티케 업주는 당시 경찰에 '제가 있었다고 하더라도 기억이 잘 안 나요'라고 했으며 출석 조사도 거부했는데 경찰은 티케라고 장소를 확정했다"고 했다.

이어 조 의원은 이세창 전 한국자유총연맹 총재 권한대행, 최명성 전 대통령실 법률비서관, 정종승 리트코 회장, 이성권 국민의힘 당협위원장, 김성남 대한의사협회 대외협력부회장 등을 술자리 참석자로 지목하며 "이 사람들이 경찰에 출석해서 조사를 받은 사람이 단 한 사람도 없다", "전화 한 통으로 알리바이를 맞추고 끝냈다"고 주장했다.

그는 "술자리가 있었다는 저녁 8시부터 밤 11시까지 '티케에 있었다'는 물적 증거를 댄 사람은 단 한 사람도 없었다"며 "그럼에도 불구하고 경찰은 '티케라는 룸카페는 공간이 협소하기 때문에 30명이 들어간다는 건 말도 안 된다'고 해서 '윤석열과 한동훈이 김앤장 변호사 30명과 함께 있었다'는 사실(의혹) 자체를 부인했다"고 했다.

조 의원은 "과연 (술자리 장소가) 티케가 맞는 것인지 의문이고, 참석한 인원도 축소된 게 아닌지, 그리고 특히 윤석열과 한동훈의 참석 여부, 또 김앤장에서 참석한 사람들은 누구였는지 제대로 수사가 이루어져야 한다"고 주장했다.

조 의원은 또 한 의원을 겨냥해선 "한동훈 전 법무부 장관은 해당 의혹을 부인하고 문제를 제기한 사람들을 고소하면서 법적 대응만 일삼았다"며 "정작 본인이 그날 밤 어디서 무엇을 했는지 간단히 공개하고 증명할 수 있음에도 불구하고 지금까지도 공개하지 않고 있다. 떳떳하다면 밝힐 수 있는 것 아닌가"라고 압박했다.

한 의원이 '구글 타임라인' 등 휴대전화 기능을 이용해 당일 동선을 밝히면 된다는 주장이다. 조 의원은 "객관적 자료를 얼마든지 증명할 수 있음에도 불구하고 왜 밝히지 못하나"라며 "우리 국민이 요구하는 것은 복잡한 해명이 아니라 단 하나의 진실이다"라고 거듭 강조했다.

다만 조 의원은 회견 이후 질의응답에서 '청담동 술자리가 실제 있었다는 주장인가' 묻는 질문엔 "그걸 단정할 순 없다"라고 선을 그었다. 그는 "저희도 궁금하다. (술자리가) 있었는지 없었는지 수사로 확인할 수 있어야 하는데 의심스러운 정황이 제기됏는데 고스란히 (술자리가 없었다는 말이) 진실인 것처럼 만들어진 것"이라고 했다.

조 의원은 과거 청담동 술자리 의혹의 발단이 된 첼리스트가 경찰조사에서 '술자리가 있었다는 건 거짓말'이라는 취지로 진술한 데 대해선 "녹취들을 쭉 보면 그 진술은 거짓말로 확인된다"며 "(술자리 의혹이) 거짓말이라고 얘기한 뒤에 지인을 만나서는 '실제론 사실 술자리가 있었고 탄핵감'이라고 얘기한 그런 내용들이 즐비하다"고 했다.

청담동 술자리 의혹은 2022년 10월 민주당 김의겸 의원이 관련 녹취와 함께 제기된 의혹으로, 그해 7월 19일 윤석열 당시 대통령과 한동훈 당시 법무부 장관이 서울 강남구 청담동의 한 술집에서 김앤장 법률사무소 변호사 30여 명과 술자리를 가졌다는 내용이다. 녹취록 속 첼리스트가 실제 경찰 조사 과정에선 '전 남자친구를 속이기 위해 거짓말했다'는 취지로 진술하면서 허위 의혹 논란이 일었다.

한 의원은 강하게 반발했다. 한 의원은 이날 본인 페이스북에 쓴 글에서 "또 청담동 술자리 가짜뉴스 공식 유포하는 민주당"이라며 "이미 허위사실 손해배상 판결과 수사로 거짓임이 드러났는데도 이러는 민주당은 공당이 아니다"라고 비판했다.

한 의원은 "청담동 술자리 가짜뉴스의 전모는, '첼리스트라는 여성이 자기 외도를 남자친구에게 변명하기 위해 거짓말한 것을 당시 남자친구가 사적으로 녹음해 민주당 김의겸 의원 등이 유포한 것'임이 '수사와 판결'을 통해 명백히 확인됐다"며 "김 의원 등 허위사실 유포자들이 허위사실 유포로 기소되어 형사재판 중이며, 이미 김 의원조차 사과하고 꼬리를 내렸다"고 했다.

한 의원은 이어 "기자회견 제목이 '청담동 술자리 수사는 조작되었다'이던데, 이것도 '이재명 조작기소특검'에 집어넣지 그러냐", "저 황당한 기자회견이 민주당의 공식 입장"이라고 꼬집으며 "즉각 민주당 관계자들 전부를 상대로 민형사상 조치를 할 것"이라고 예고했다. 그러면서 이 과정에서 민주당을 향해 "민주당은 뭘 걸 건가", "다 덤벼보시라"는 등 거친 말로 압박하기도 했다.