경기특사경, 바닷가 주변 음식점 불법행위 24곳 적발

경기도가 안산·화성·시흥·평택·김포 등 연안 5개 시의 바닷가 주변 식품접객업소 120곳을 단속해 식품위생법 위반 업소 24곳을 적발했다고 10일 밝혔다.

이번 단속은 가을철 바닷가를 찾는 도민의 먹거리 안전을 확보하고 공정한 시장질서를 조성하기 위해 지난 달 6일부터 20일까지 진행됐다. 특히 새우와 전어 등 제철 수산물 성수기를 맞아 미신고 음식점 등의 불법 영업을 집중적으로 점검했다.

▲바닷가 주변 식품접객업소 불법행위 단속 결과 ⓒ경기도특별사법경찰단

적발된 위반 유형은 미신고 식품접객업 영업 4건, 영업장 외 면적 사용에 따른 변경신고 미이행 10건, 소비기한 경과제품 보관 9건, 식품 취급기준 위반 1건 등이다.

주요 사례로는 관할 관청에 신고하지 않고 양식장에서 새우 등을 판매한 업소와 영업장 외부에 테이블과 의자를 설치해 영업한 음식점이 적발됐다. 소비기한이 지난 원재료를 폐기용 표시 없이 보관한 횟집과 냉장보관 대상 소시지를 냉동보관한 카페도 단속에 걸렸다.

미신고 영업이나 영업장 외 면적 사용에 따른 변경신고 미이행, 소비기한 경과제품의 부적절한 보관 등은 식품위생법에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

도 특별사법경찰단은 사전 정보수집을 통해 단속 대상을 선정하고 실제 식품접객 행위 현장에서 증거를 확보하는 방식으로 단속을 진행했다.

권문주 경기도 특별사법경찰단장은 “바닷가 인근 먹거리 안전과 공정한 시장질서를 저해하는 불법행위에 엄중히 대처하겠다”며 “도민들이 안전하고 편안하게 바닷가를 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 불법행위 제보는 경기도 특별사법경찰단 누리집, 콜센터(031-120), 카카오톡 채널을 통해 할 수 있다.