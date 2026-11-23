이재명 대통령이 23일 국가정보원장을 비롯해 4명의 국무위원들을 교체하는 중폭 개각을 단행했다.

국정원장 후보자에는 강금실 전 법무부 장관을 지명했다. 또한 외교부 장관 후보자에는 임웅순 국가안보실 제2차장이 지명됐고, 더불어민주당 홍익표 전 의원은 통일부 장관 후보자로, 한준호 의원은 행정안전부 장관 후보자로 지명됐다. 문화체육관광부 장관 후보자에는 강유정 청와대 수석대변인이 지명됐다.

임광현 대통령비서실장은 브리핑에서 "미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정의 활력을 더하고 국정 속도와 실행력, 국민 체감도를 더욱 강화하는 데에 중점을 뒀다"며 이같이 밝혔다.

강금실 후보자와 관련 "개혁적 판사 출신으로, 여성 최초 법무부 장관을 역임하며 검찰 개혁을 이끌었고, 외교부 여성인권대사 등을 통해 국제 무대에서 다양하게 활동한 강단 있고 합리적인 법조인"이라고 임 실장은 소개했다. 또한 "권력기관의 중립을 지켜온 소신으로 국정원에 대한 민주적 통제를 강화하고 사이버 위협 등 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에 결단력 있게 풀어나갈 적임자"라고 했다.

외교관료 출신인 임웅순 후보자에 대해선 "국가안보실 제2차장을 역임하며 국익 중심 실용 외교를 구체화해 왔다"며 "철통 같은 한미 동맹을 기반으로 한미 간 협력을 더욱 강화하고 안보, 통상, 산업, 첨단 기술 등 전반적으로 외교의 지평을 넓혀 국익 중심 실용 외교의 성과를 극대화해 나갈 적임자"라고 했다.

임 실장은 이어 홍익표 후보자에 대해선 "외교·통일 전문가로, 국회 외교통일위원회 위원, 민주당 원내대표, 대통령비서실 정무수석 등을 지낸 중진 정치인"이라며 "남북 간 긴장 완화와 신뢰 구축의 중대한 전환점에서 한반도 평화 공존의 시대를 만들어 가기 위한 다양하고도 실질적인 조치를 주도할 적임자"라고 소개했다.

한준호 후보자에 대해선 "언론인 출신 재선 국회의원으로 국토, 교통, AI 등 다양한 분야에서 의정 경험을 쌓았으며 국정 철학에 대한 이해와 실행력을 갖춘 차세대 리더"라고 소개했다. 그러면서 "국민의 목소리를 정책에 담아내고 역동적인 리더십을 바탕으로 국민 안전을 더욱 두텁게 지키는 한편, 지방 주도 성장에 새로운 활력을 불어넣을 것"이라고 했다.

강유정 후보자에 대해선 "문화예술 평론가이자 대학교수로서 20년 가까이 문화 현장에서 경륜을 다졌으며 국회 문화체육관광위 위원, 청와대 수석대변인으로 국정 경험도 갖춘 전문가"라며 "문화예술에 대한 깊은 이해와 참신한 시각으로 기초 예술의 뿌리를 더욱 튼튼히 하고, 문화체육관광부 업무 전반에서 국민 체감도를 대폭 높이는 한편, K-컬처로 세계를 선도하는 문화 강국을 이끌 적임자"라고 했다.

임 실장은 이어 이번 개편으로 교체되는 이종석 국정원장을 비롯한 조현 외교부, 정동영 통일부, 윤호중 행안부, 최휘영 문체부 장관에게 감사의 뜻을 전하며 "국민주권정부의 내각과 청와대 구성원 전원은 더 신속한 실행과 분명한 성과로 국민의 기대에 반드시 부응하겠다"고 했다.

수학능력시험 관리 부실 사태에 책임을 지고 물러난 최교진 전 교육부 장관 후임은 이번 발표에서 빠졌다. 임 실장은 "지금 국무총리를 중심으로 수능 사후 조치에 만전을 기하고 있다"며 "후임자 인선에도 속도를 내도록 하겠다"고 했다.

청와대 출신 측근들 내각에 전진 배치

이번 개편은 국정원장을 비롯한 외교부와 통일부 등 외교안보 라인에 대한 인적 쇄신과 함께 이 대통령을 지근거리에서 보좌해 온 측근들의 동시 발탁이 두드러진다.

특히 청와대 정무수석을 지내다 이달 초 물러난 홍익표 후보자와 현 수석대변인인 강유정 후보자, 국가안보실 2차장인 임웅순 후보자, 이 대통령의 민주당 대표 시절 비서실장을 지냈던 친명계 천준호 후보자를 일거에 지명해 친정 체제 강화 의도를 내비쳤다.

강금실 후보자 역시 2021년 이 대통령의 후원회장을 맡았고, 지난해 대선에선 이재명 캠프의 총괄선대위원장으로 활동한 인연이 있다. 이재명 정부 출범 이후엔 외교부 글로벌 기후환경대사로 임명됐다.

정부 내 '자주파'를 대표해온 이종석 원장과 정동영 장관이 동시에 교체 대상에 올라 외교안보 정책도 일부 방향 전환이 예상된다. 다만 '동맹파'로 분류되는 조현 장관도 동시에 교체해 큰 틀의 기조는 유지될 것으로 보인다.

이에 대해 임 실장은 "급변하는 국제 정세의 변화에 새로운 리더십으로 대응함으로써 국익을 극대화하기 위한 인사"라며 "외교안보는 물론이고 무역, 에너지, AI 등 다양한 분야에서 국익을 지키는 노력을 계속해 나가겠다는 의지의 표명"이라고 했다.

한미 관계에서 불거진 불협화음이 이번 개편의 원인이라는 지적에는 "굳건한 한미동맹은 미국뿐만이 아니라 우리 정부의 기조이고, 한반도 평화 정착이라는 과제도 우리 정부의 기조"라며 "이런 부분들을 일관되게 추진해 나가겠다는 의지"라고 했다.

임 실장은 또 외교안보 분야 경험이 많지 않은 강금실 후보자의 이력에 대해선 "외교부 여성인권대사 등을 역임하면서 국제 무대에서도 다양하게 활동한 강단 있는 법조인"이라며 "권력기관 중립을 지켜온 소신으로 국가정보원에 대한 민주적 통제를 강화하고 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에서 결단력 있게 풀어나갈 적임자"라고 했다.

노무현 정부 시절이던 지난 2003년 최연소이자 최초의 여성 법무부 장관을 지냈던 강 후보자는 국정원장에 취임할 경우 1961년 중앙정보부(현 국정원) 창설 이후 첫 여성 수장이 된다.

▲이재명 대통령이 23일 외교부 장관 후보자에 임웅순 국가안보실 제2차장(왼쪽부터), 통일부 장관 후보자에 홍익표 전 더불어민주당 의원, 행정안전부 장관 후보자에 한준호 더불어민주당 의원, 문화체육관광부 장관 후보자에 강유정 청와대 수석 대변인을 지명했다. ⓒ연합뉴스

국민의힘 "임기 말 레임덕 인사…회전문 돌려막기"

국민의힘은 즉각 "비전문성과 '회전문'으로 점철된 내 편 챙기기식 돌려막기 인사에 불과하다"고 비난하고 나섰다. 국민의힘은 이날 개각 발표 직후 박성훈 수석대변인 논평을 통해 "국민적 눈높이와 국정 쇄신 요구를 철저히 외면한, 전형적인 '회전문·보은 인사'이자 청와대 인력풀의 처참한 한계만 확인시켜 준 돌려막기 인사"라고 했다.

국민의힘은 "무엇보다 국가안보와 정보의 최전선을 책임질 국정원장 후보자에 강금실 전 법무장관을 지명한 것은 도무지 납득하기 어렵다"며 "정보·방첩 분야 실무 경험이 전무한 법조인 출신 인사를 발탁한 것은 국가안보의 핵심 기관마저 정치적 인연과 코드에 맞춰 하겠다는 선언"이라고 비판했다. 이어 "외교부·통일부·문체부 등 청와대 참모 출신들을 연이어 장관 후보자로 내세운 것은 대통령의 의중을 잘 아는 '내부 인사'로만 내각을 채우겠다는 불통 인사 기조를 고스란히 드러낸 것"이라고 주장했다.

국민의힘은 또 "선거관리와 지방자치 업무를 총괄하는 행정안전부 장관 후보자에 현역 여당 의원인 한준호 의원을 지명한 것 또한 심각한 문제"라며 "공명정대한 행정과 엄격한 정치적 중립성이 생명인 부처의 수장에 여권 핵심 정치인을 앉히는 것은 중대범죄수사청까지 정권의 입맛대로 장악하겠다는 노골적인 수사기관 길들이기 포석이자 선거 관리의 공정성 시비를 자초하는 처사"라고 했다.

정점식 국민의힘 원내대표도 이날 오후 기자들과 만나 "대단히 실망스럽다"며 "임기 말 레임덕 인사다. 이재명 정부에 사람이 없어도 이렇게 없나"라고 혹평했다. "대법원장 탄핵과 '이재명 탈옥 특검'(조작기소 특검) 출범을 앞두고 국민의 관심을 돌리기 위한 성동격서 전술"이라고도 했다.

정 원내대표는 "심지어 20년 전 활동했던 흘러간 인사들의 재활용도 이어지고 있다. 법무장관 자리에는 20년 전 법무비서관을 했던 현직 방위사업청장을 데려오더니, 정작 국정원장 자리에는 20년 전 법무부 장관을 했던 강금실 기후특사를 데려왔다. 실무경험이 고려되지 않은 전형적인 뒤죽박죽 인사"라고 꼬집었다. 이어 "무엇보다 한미 간 갈등이 증폭되는 상황에서도 종북파 정동영·이종석 걷어내기를 거부하더니, 돌연 외교안보라인 교체를 단행한 배경이 무엇인지 의아할 따름"이라며 "외교 상황이 점점 나빠지고 있다는 것을 이번 정상회의에서 체감한 것 아닌가"라고 주장했다.