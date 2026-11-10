광명시, '5만석 돔구장 유치' 서명운동 목표 1만명 초과 달성

경기 광명시가 추진하는 5만 석 규모 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치에 시민 1만3000여 명이 뜻을 모았다.

광명시는 지난 달 26일부터 이달 8일까지 진행한 ‘스포츠·공연 복합 돔구장 광명 유치 시민 서명운동’에 총 1만3514명이 참여했다고 10일 밝혔다. 당초 목표였던 1만 명을 넘어선 규모로, 돔구장 유치를 향한 시민들의 관심과 기대를 확인했다.

▲박승원 광명시장 ‘스포츠·공연 복합 돔구장 광명 유치 시민 서명운동’ 현장 ⓒ광명시

시는 시민들의 염원이 담긴 서명부를 돔구장 유치 신청서와 제안서에 첨부해 경기도와 문화체육관광부에 제출할 계획이다.

광명시는 광명시흥 3기 신도시 개발 부지 등을 중심으로 5만 석 규모의 대형 돔구장 유치를 추진하고 있다. 지난 달 23일 경기도에 유치의향서를 제출했으며, 오는 13일 신청서와 제안서를 제출할 예정이다.

유치 전략으로는 KTX 광명역을 중심으로 한 광역교통 접근성과 광명시흥 3기 신도시, 광명문화복합단지, 광명시흥테크노밸리 등 주요 개발사업과의 연계성을 내세우고 있다. 돔구장을 스포츠와 공연뿐 아니라 문화·관광·산업이 어우러지는 K-컬처 거점으로 육성한다는 구상이다.

박승원 시장은 “이번 서명운동을 통해 광명이 K-컬처의 새로운 성장 거점으로 도약하기를 바라는 시민들의 기대와 염원을 확인했다”며 “시민들의 지지와 광역교통망, 미래 개발 여건을 바탕으로 돔구장을 유치해 대한민국 문화산업의 새로운 성장축으로 키워 나가겠다”고 말했다.

한편 문화체육관광부가 추진하는 스포츠·공연 복합형 돔구장 건립 사업은 5만 석 규모 대규모 시설과 3만 석 규모 중규모 시설로 나눠 추진된다. 신청 자격은 광역지방자치단체와 공공기관으로 제한된다.

경기도는 오는 13일까지 시·군의 신청서와 제안서를 접수한 뒤 서면 및 발표 심사를 거쳐 대규모와 중규모 시설 후보지를 각각 1곳씩 선정해 문화체육관광부에 제출할 예정이다. 문화체육관광부는 다음 달 8일까지 사업제안서를 접수하고 현장 실사와 발표 평가 등을 거쳐 연내 후보지를 선정할 계획이다.