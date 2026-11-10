이천새일센터, '디딤돌 취업지원사업' 경기도 평가 1위

경기 이천여성새로일하기센터가 '디딤돌취업지원사업' 경기도 업무평가에서 도내 1위를 차지하며 우수기관으로 선정됐다. 사업 담당자도 여성 일자리 창출에 기여한 공로를 인정받아 지난 2일 경기도지사 표창을 수상했다.

10일 이천새일센터에 따르면 '디딤돌취업지원사업'은 전문성과 역량을 갖춘 여성 강사와 학습동아리를 발굴·육성하고 취·창업 및 협동조합 설립을 지원해 여성의 경제활동 참여와 지역 일자리 창출을 돕는 사업이다.

▲이천새일센터 디딤돌취업지원사업 경기도지사 표창 수상 모습 ⓒ이천시

이천새일센터는 2015년 사업을 시작한 이후 매년 40명 이상의 전문강사를 양성해 왔으며, 현재 350여 명이 지역사회에서 활동하고 있다.

음악치료와 인지놀이, 한국어교육, 코딩, 원예치료, 미술치료, 그림책 감정코칭, 영어그림책, 역사스토리텔링, 박물관 해설 등 교육·돌봄·문화 분야에서 다양한 전문인력을 배출하며 지역 교육서비스 활성화에 기여하고 있다.

올해는 '디지털튜터', '놀이체육지도사', '한국사전래놀이지도사' 양성과정을 운영해 여성들의 전문역량을 높이고 교육 수료 후 지역 내 강사 활동으로 이어질 수 있도록 지원했다.

함께자람협동조합과 이천시놀이체육협회, 에이너교육연구소 등 전문 활동 조직의 설립과 성장도 지원했다. 이를 통해 강사들이 공동 연구와 학습을 바탕으로 교육 프로그램을 개발하고 자립적인 일자리를 창출할 수 있는 기반을 마련했다.

김성현 이천새일센터장은 “이번 수상은 사업에 참여한 강사들이 꾸준히 역량을 키우고 협동조합 등 전문 활동 조직으로 성장해 온 노력의 결실”이라며 “앞으로도 여성들이 전문성을 개발하고 지역사회에서 역량을 발휘할 수 있도록 다양한 취·창업 지원을 이어가겠다”고 말했다.