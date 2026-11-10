여주시, 겨울철 수도계량기 동파 예방 홍보…“보온·보호가 중요”

겨울철 기온이 급격히 떨어지면 수도계량기와 수도관 동파로 수돗물 사용에 불편을 겪을 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

경기 여주시 수도사업소는 겨울철 한파로 인한 상수도 동파 피해를 예방하고 시민들의 신속한 대처를 돕기 위해 '겨울철 상수도 동파예방 카드뉴스'를 제작해 홍보에 나선다고 10일 밝혔다.

▲수도계량기 수도관 동파 방지 예방수칙 ⓒ여주시 수도사업소

이번 카드뉴스는 그림과 삽화, 핵심 문구를 활용해 누구나 동파 예방과 대처 방법을 쉽게 이해할 수 있도록 제작했다. 주요 내용은 수도계량기와 수도관 동파 예방 요령, 계량기 해빙 방법, 동파 발생 시 관리 주체별 조치 방법과 신고 연락처 등이다.

우선 수도계량기 동파를 막으려면 보호통 내부를 헌 옷이나 솜 등 보온재로 채우고 외부 틈새를 밀폐해 찬 공기가 들어오지 않도록 해야 한다. 장기간 집을 비우거나 강추위가 이어질 때는 수도꼭지를 조금 열어 물이 흐르도록 하는 것도 도움이 된다.

수도계량기가 얼었을 때는 갑자기 뜨거운 물을 붓거나 강한 열을 가하지 않도록 주의해야 한다. 계량기 파손 위험이 있기 때문이다. 헤어드라이기를 이용하거나 약 15℃의 미지근한 물부터 시작해 점차 따뜻한 물로 녹이는 것이 안전하다.

동파 발생 시에는 파손·동결 위치에 따라 조치 주체가 달라진다. 수도계량기부터 도로 방향의 수도관에 문제가 생기면 수도사업소에 신고해야 하며, 계량기부터 주택 내부 방향의 수도관은 건물 소유자가 수도설비 시공업체를 통해 조치해야 한다.

시 수도사업소 관계자는 “수도계량기 동파는 사전에 조금만 관심을 기울여도 상당 부분 예방할 수 있다”며 “시민들이 예방수칙을 쉽게 이해하고 실천할 수 있도록 홍보를 강화하겠다”고 말했다.

한편 여주시는 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 겨울철 동파방지 기간을 운영한다. 수도계량기 동파 등 상수도 관련 불편사항은 수도사업소 동파신고 접수창구로 신고하면 된다.