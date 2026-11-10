장흥 출신 독립운동가 173인 추모 행사, 17일 장흥보훈회관서 개최

제87회 순국선열의 날을 맞아 전남 장흥군에서는 '장흥 항일독립운동 선열 추모·기념식 및 유족 한마당' 행사가 오는 17일 장흥보훈회관 대회의실에서 열린다.

이번 행사는 장흥 출신 항일독립운동가 173인의 숭고한 희생을 기리고, 유족과 군민이 함께 독립정신을 다음 세대에 전하기 위해 마련됐다.

▲장흥보훈회관 2026.11.10ⓒ프레시안(위정성)

장흥군 주최, 장흥항일독립운동기념사업회 주관으로 진행되는 이 자리는 독립운동가 유족을 비롯해 장흥군민과 학생, 학부모, 교직원 등 지역 사회 구성원 모두가 참여하는 뜻 깊은 자리다.

행사는 1894년부터 1945년 광복에 이르는 장흥 지역의 항일 저항 역사를 되짚는 한편, 마을과 삶 속에 남아 있는 독립운동 기억을 공유하는 데 초점을 맞춘다.

선열들의 희생정신을 기리는 추모 및 기념식과 함께 신규 독립유공자 포상 전수, '1894~1945 장흥 항일독립운동의 역사' 특별 강연, 추모 공연, 유족 간 교류의 장인 유족 한마당, 그리고 항일독립운동사 전시가 열린다.

특히 유족 한마당에서는 추진 중인 독립운동 선열 추모탑 건립에 관한 심도 깊은 협의가 이뤄진다. 장흥 출신 173인의 항일선열 뜻을 담아 후대에 전할 추모 공간의 필요성을 공감하며, 건립 방향과 실행 방안에 대해 유족들의 의견을 모으는 자리다.

더불어 독립운동가 추가 발굴과 후손 찾기를 위한 논의도 진행, 가족과 마을에 전해 내려오는 이야기와 사진, 문서 등이 선열들의 발자취를 찾는 중요한 단서가 되도록 유족과 지역사회가 힘을 모으는 계기가 될 것으로 기대된다.