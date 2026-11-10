화순군, 2027년도 장애인일자리사업 참여자 모집

화순군은 장애인의 사회참여 기회를 확대하고 소득 보장을 지원하기 위해 2027년도 장애인일자리사업 참여자 50명을 모집한다고 10일 밝혔다.

▲화순군청사 전경ⓒ화순군

군에 따르면, 모집 공고는 오는 19일부터 30일까지 진행하며, 신청은 12월 1일부터 3일까지 신청·접수받는다.

모집 분야는 ▲행정도우미(전일제·시간제) ▲복지일자리(주차계도·식물코디네이터) ▲특화형일자리(시각장애인안마사파견) 등 총 5개 분야다. 이 중 시각장애인안마사파견의 경우 수행기관에서 별도 모집을 진행할 예정이다.

신청자는 본인의 희망 직무분야에 지원할 수 있으며, 선정된 참여자는 2027년도 사업기간 동안 해당 분야에서 근무하게되며 각 기준에 따라 매월 급여를 지급받는다.

장애인일자리지원사업은 18세 이상 등록장애인에게 일자리를 제공해 사회참여 기회를 넓히고 소득 보장을 지원하기 위한 사업이다.

임지락 군수는 "장애인일자리사업은 장애인의 경제적 자립을 돕고 사회참여 기회를 넓히는 중요한 사업"이라며 "앞으로도 참여자의 특성과 역량을 고려한 일자리를 마련하고, 안전하고 안정적인 근무 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.