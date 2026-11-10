박종원 담양군수, 2027년 국비 확보 총력…국회 찾아 여야 의원 두루 면담

박종원 담양군수가 2027년도 국비 확보와 지역 현안 해결을 위해 여야 국회의원들을 만나 국회 차원의 협조를 요청했다.

10일 담양군에 따르면 전날 박 군수는 국회를 방문해 이광재 예산결산특별위원장과 서삼석 농림축산식품해양수산위원장을 비롯해 더불어민주당 조인철·정준호·전진숙 의원, 국민의힘 조배숙·신성범 의원 등을 만나 주요 사업의 필요성을 설명하고 지원을 건의했다.

이번 방문은 국회에서 진행 중인 2027년도 정부 예산안 심의에 맞춰 지역 현안사업의 국비 반영을 이끌어내기 위해 추진됐다.

▲박종원 담양군수가 9일 서삼석 국회의원들을 만나 담양군 숙원사업 해결을 위한 국회 차원의 협조를 요청했다ⓒ담양군

주요 건의사업은 ▲농어촌 기본소득 시범사업(822억 원) ▲국지도 60호선 창평~대덕 4차로 확장(496억 원) ▲달빛 철도길 근대선교 복합공간 조성(35억 원) ▲담양읍 하수도정비 중점관리지역 침수예방(143억 원) ▲달빛철도 건설(4조5158억 원) ▲취약지 응급실 운영기관 지원사업 개선 ▲농어촌 보건소 신축 국비 지원 확대 등이다.

박 군수는 농어촌 기본소득 시범사업과 관련해 고령화와 청년인구 유출 등 농촌지역의 인구·경제적 어려움을 설명하고 담양군의 사업 선정 필요성을 강조했다.

또 국지도 60호선 창평~대덕 구간의 조속한 확장과 담양읍 침수예방사업 국비 17억 원 증액, 달빛 철도길 근대선교 복합공간 조성사업 국비 6억 원 반영을 요청했다. 지역 응급의료체계 유지와 농어촌 보건소 신축을 위한 국가 재정지원 확대도 건의했다.

달빛내륙철도에 대해서는 영호남을 연결하는 광역교통망이자 첨단산업 거점을 잇는 국가 균형발전 기반시설이라는 점을 설명하며 행정절차의 신속한 이행과 조기 착공을 촉구했다.

박 군수는 "지역 발전과 군민의 삶에 직결된 현안 해결에는 여야가 따로 있을 수 없다"며 "정당을 초월한 협력을 통해 국비를 확보하고 주요 사업이 실질적인 성과로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.