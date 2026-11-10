장성 황룡강, 내년 봄꽃 준비 돌입…11월까지 종자 파종

장성군이 내년 봄 황룡강을 수놓을 초화류 조성계획을 확정하고 종자 파종에 들어갔다.

10일 군에 따르면 이달부터 산책로와 둔치, 황미르랜드 등 주요 구간을 중심으로 봄꽃 파종과 꽃밭 정비를 진행하고 있다. 방문객 동선을 고려해 구역별로 꽃 색상과 종류를 달리해 경관의 차별화를 꾀한다는 계획이다.

보행객이 많은 구간에는 붉은빛 꽃양귀비와 순백의 안개초, 황금빛 금영화를 집중적으로 심어 색채 조화를 살린다.

▲지난 황룡강 봄 축제 모습ⓒ장성군

기존 코키아와 아스타가 자랐던 구간은 다년생 초화류인 가우라 대단지로 전환한다. 개화 기간이 길고 관리 부담이 상대적으로 적은 가우라를 도입해 식재 비용과 관리 인력을 줄이고 봄부터 가을까지 꽃 경관을 유지할 방침이다.

군은 한파에 대비해 이달까지 경운과 정지, 거름주기 등 토양 정비를 마무리하고 파종 이후에는 흙 덮기와 월동 관리에 집중할 예정이다.

겨울과 봄철 가뭄에 대비한 급수시설도 확충한다. 장안교와 생태공원 등 5곳에 수중모터펌프를 추가 설치해 꽃밭별 급수 여건을 개선하고 발아와 생육을 돕는다.

11월까지 파종을 마친 꽃씨는 겨울을 지나 내년 3월께 싹을 틔우고, 5월부터 본격적인 개화가 예상된다.

김한종 군수는 "내년 봄 황룡강을 찾는 방문객에게 아름다운 꽃길을 선보일 수 있도록 월동 관리에 힘쓰겠다"며 "황룡강을 사계절 사랑받는 친환경 생태하천으로 가꿔 나가겠다"고 말했다.