장성 황룡강, 내년 봄꽃 준비 돌입…11월까지 종자 파종

장성군이 내년 봄 황룡강을 수놓을 초화류 조성계획을 확정하고 종자 파종에 들어갔다.
10일 군에 따르면 이달부터 산책로와 둔치, 황미르랜드 등 주요 구간을 중심으로 봄꽃 파종과 꽃밭 정비를 진행하고 있다. 방문객 동선을 고려해 구역별로 꽃 색상과 종류를 달리해 경관의 차별화를 꾀한다는 계획이다.
보행객이 많은 구간에는 붉은빛 꽃양귀비와 순백의 안개초, 황금빛 금영화를 집중적으로 심어 색채 조화를 살린다.
기존 코키아와 아스타가 자랐던 구간은 다년생 초화류인 가우라 대단지로 전환한다. 개화 기간이 길고 관리 부담이 상대적으로 적은 가우라를 도입해 식재 비용과 관리 인력을 줄이고 봄부터 가을까지 꽃 경관을 유지할 방침이다.
군은 한파에 대비해 이달까지 경운과 정지, 거름주기 등 토양 정비를 마무리하고 파종 이후에는 흙 덮기와 월동 관리에 집중할 예정이다.
겨울과 봄철 가뭄에 대비한 급수시설도 확충한다. 장안교와 생태공원 등 5곳에 수중모터펌프를 추가 설치해 꽃밭별 급수 여건을 개선하고 발아와 생육을 돕는다.
11월까지 파종을 마친 꽃씨는 겨울을 지나 내년 3월께 싹을 틔우고, 5월부터 본격적인 개화가 예상된다.
김한종 군수는 "내년 봄 황룡강을 찾는 방문객에게 아름다운 꽃길을 선보일 수 있도록 월동 관리에 힘쓰겠다"며 "황룡강을 사계절 사랑받는 친환경 생태하천으로 가꿔 나가겠다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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