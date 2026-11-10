영암 무화과 이어 대봉감도 성심당 디저트로 소비자 만난다

영암 무화과에 이어 대봉감도 대전의 유명 제과점 성심당에서 새로운 디저트로 소비자들을 만난다.

10일 영암군에 따르면 영암 대봉감을 활용한 성심당의 신제품 '홍시롤'이 지난 9일 출시됐으며, '홍시홍시'도 오는 13일부터 판매될 예정이다.

두 제품은 영암산 홍시를 활용한 롤케이크와 케이크로, 성심당이 앞서 선보인 영암 무화과 제품에 이어 대봉감까지 활용 품목을 넓혔다는 점에서 눈길을 끈다.

▲성심당 홍시케이크ⓒ영암군

이번 신제품 출시를 위해 영암 대봉감 약 1톤이 선공급됐다. 영암군은 영암금정농협, 영암군농협조합공동사업법인과 함께 지역 농특산물의 판로를 넓히기 위한 협력을 이어가고 있다.

영암 대봉감은 금정면 일대의 큰 일교차와 풍부한 일조량 속에서 자라 당도가 높고 과육이 풍부한 것이 특징이다. 2008년 산림청 지리적표시 제17호로 등록된 영암의 대표 농특산물이다.

영암군은 지역 농특산물을 기업의 상품과 연결하는 '로코노미(Loconomy)' 정책을 이어오고 있다. 백억커피의 영암 멜론 음료 2종, 성심당의 무화과시루와 무화과롤, 얌샘김밥의 영암한우김밥 등이 대표적이다.

이번에는 여름철 무화과에 이어 가을철 대봉감까지 성심당의 제품 원료로 활용되면서 영암 농특산물의 소비시장이 넓어지고 있다. 영암군은 이러한 가공·유통 경험을 다른 농산물로도 넓혀 생산부터 저장·가공·유통까지 연결하고, 좋은 농산물이 제값을 받을 수 있도록 한다는 구상이다.

우승희 영암군수는 "영암 무화과에 이어 대봉감도 성심당의 제품으로 소비자들을 만나게 됐다"며 "농민과 농협, 행정이 힘을 모아 좋은 농산물이 제값을 받고, 농민의 땀이 농가 소득으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.