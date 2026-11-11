강기윤 창원시장, 국비 확보에 '팔을 걷어 붙였다'

강기윤 창원특례시장이 내년도 국비 확보에 팔을 걷어 붙였다.

즉 10일과 12일 이틀 일정으로 국회를 직접 찾아 창원시 주요 현안 해결을 위한 전방위 활동에 나선 것.

첫날인 10일에는 윤한홍·최형두·김종양·허성무 지역구 국회의원 면담과 함께 정혜경 비례대표의원·서삼석 농림축산식품해양수산위원장·김용태 국회의원을 찾았다.

▲강기윤 창원특례시장(오른쪽)과 허성무 국회의원와의 칭원시정 주요현안 해결을 위해 논의하고 있고 있다. ⓒ창원시

강 시장은 "제5대 시정의 2년차 시정 방향을 구체화 할 내년도 국비와 씨앗예산 확보에 나섰다"며 "창원의 미래 지도를 바꿀 현안 해결에 대해서도 국회 차원의 협조를 구하기 위해 건의 요청했다"고 밝혔다.

강 시장은 또 "올 4분기는 제4차 항만배후단지 개발 종합계획 변경 용역 마무리·제5차 국가철도망 구축계획·제2차 공공기관 이전 대상지 발표 등 굵직한 정부 계획 발표를 앞두고 있는 시점이다"고 덧붙였다.

그러면서 "동남권 거점도시로서의 위상 강화 차원에서 노력을 더욱 더 기울이겠다"고 의미를 부여했다.

강기윤 시장은 "국회의 정부 본예산 심의와 연말 주요 현안의 정부 발표를 앞두고 막바지 행정력을 집중하겠다"고 하면서 "여야 의원들과 협력 네트워크를 활용해 지역의 성장판을 바꾸고 시민의 삶이 지금보다 나아지는 창원을 만들기 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 강조했다.