경기도성별영향평가센터, '2026 성인지 정책 포럼' 18일 개최

경기도가 성평등 정책의 실효성을 높이기 위한 성인지교육의 발전 방향과 과제를 논의하는 자리를 마련한다.

성평등가족부가 주최하고 경기도여성가족재단 경기도성별영향평가센터가 주관하는 ‘2026년 경기도 성인지 정책 포럼’이 오는 18일 온라인 화상회의 플랫폼 줌(ZOOM)을 통해 개최된다.

▲‘2026년 경기도 성인지 정책 포럼’ 개최 안내문 ⓒ경기도여성가족재단

11일 경기도여성가족재단에 따르면 이번 포럼은 ‘성평등 정책 실행력 제고를 위한 성인지교육의 방향과 과제’를 주제로, 그동안의 성인지교육 성과와 한계를 살펴보고 성평등 정책의 실행력을 높이기 위한 개선 방안을 모색하고자 마련됐다.

행사는 이은아 이화여대 교수, 이윤진 숭실대 연구교수, 박사옥 도 성별영향평가센터장의 주제발표로 시작된다. 이어 최윤정, 손영숙, 박은주, 민소담, 권문영 등 성인지 정책 전문가와 관계자들이 지정토론에 참여해 성인지교육의 발전 방향을 논의한다. 이후 종합토론과 질의응답이 진행되며, 장명선 이화사회과학원 연구원이 좌장을 맡는다.

성별영향평가 및 성인지예산 관련 공무원과 전문가, 지방의회 의원, 시민단체 활동가, 도민 등 성인지 정책에 관심 있는 사람은 누구나 참여할 수 있다. 참가 신청은 오는 13일까지 온라인 신청서를 제출하면 된다.

문경희 경기도여성가족재단 대표이사 직무대행은 “성인지교육은 성평등 관점을 정책과 행정 전반에 반영하기 위한 중요한 기반”이라며 “이번 포럼이 교육의 실효성을 높이고 정책 현장의 실질적인 변화로 이어지는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.