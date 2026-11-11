대구 군위군, 행정은 적극적으로 환경은 깨끗하게...군민 체감형 변화에 속도

대구 군위군이 공직사회의 적극행정 역량 강화와 주민 주도의 농촌 환경정화 활동을 통해 지역사회 변화에 나서고 있다.

공무원들에게는 기존 관행을 넘어서는 능동적인 행정 실천을 주문하고, 주민들에게는 깨끗한 농촌 환경을 지키기 위한 공동체 활동을 확산시키는 등 행정과 민간이 함께하는 지역 발전 기반을 다지고 있다.

군위군(군수 김진열)은 지난 10일 전 직원을 대상으로 '2026년 적극행정 활성화 교육'을 실시했다.

이번 교육은 공직자들의 적극행정에 대한 이해와 실천 역량을 높이고, 군민이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 행정 변화를 이끌어내기 위해 마련됐다.

강의는 인사혁신처 적극행정 강사인 정승호 재미있는 교육컨설팅 대표의, '적극행정의 이해와 실천, 적극행정은 실현 가능한가?'를 주제로 실제 행정 사례를 중심으로 공직자가 갖춰야 할 능동적인 업무 자세와 적극행정 지원제도 등을 소개했다.

특히 업무 추진 과정에서 발생하는 각종 어려움과 기존 관행에 따른 제약을 어떻게 극복하고, 창의적인 관점에서 해결책을 찾을 수 있는지에 대한 실천 방안을 공유했다.

교육에 참석한 직원들은 익숙한 업무 방식에서도 작은 관점의 변화가 적극행정의 출발점이 될 수 있다는 점에 공감했다. 적극행정 지원제도를 업무 현장에서 활용할 필요성도 확인했다.

적극행정은 단순히 공무원의 업무 태도 개선에 그치는 것이 아니라 행정서비스의 품질과 군민 만족도를 좌우하는 중요한 요소다. 교육을 통해 얻은 지식과 사례가 실제 민원 해결과 지역 현안 대응으로 이어질 수 있을지가 향후 과제로 꼽힌다.

▲대구 군위군 산성면 새마을지도자협의회가 지난 10일 산성면 일대에서 '산성면 환경살리기 농약 빈병 수거 활동'을 실시하고 있다ⓒ대구 군위군

이와 함께 군위군 산성면에서는 주민들이 직접 참여하는 농촌 환경보호 활동이 펼쳐졌다.

산성면 새마을지도자협의회는 지난 10일 산성면 일대에서 '산성면 환경살리기 농약 빈병 수거 활동'을 실시했다.

이번 활동은 영농철이 지난 뒤 들녘과 마을 주변에 방치되기 쉬운 농약 빈병과 폐농자재를 수거해 토양과 수질 오염을 예방하고 자원 재활용을 촉진하기 위해 추진됐다.

이날 새마을지도자 20여 명은 마을별 수거 거점을 중심으로 농약 빈병 등을 집중적으로 회수했다. 회원들은 작업 과정에서 서로 협력하며 깨끗한 농촌 환경을 만들기 위한 공동체 의식을 다졌다.

농약 빈병은 잔류 농약과 오염물질로 인해 적절하게 관리되지 않을 경우 토양과 수질에 악영향을 줄 수 있어 수거와 분리배출이 중요하다. 특히 농촌지역의 환경 문제는 행정기관의 단속과 관리만으로 해결하기 어려운 만큼 주민들의 자발적인 참여와 지속적인 실천이 요구된다.

도병덕 산성면 새마을지도자협의회장은 "이번 수거 활동은 작은 실천이지만 깨끗한 농촌을 만들기 위한 첫걸음이라 생각한다"며 "앞으로도 주민과 함께 다양한 환경정화 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

장범수 산성면장은 "바쁜 농번기에도 불구하고 지역 환경을 위해 힘써주신 새마을지도자협의회에 감사드린다"며 "면에서도 주민들이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

이번 두 활동은 행정과 주민이 각자의 자리에서 지역사회의 변화를 만들어간다는 공통점을 갖는다. 공직자의 적극적인 업무 추진이 군민 불편 해소와 행정서비스 개선으로 이어지고, 주민들의 자발적인 환경보호 활동이 깨끗한 농촌을 만드는 기반이 된다는 점에서 의미가 있다.

군위군이 추진하는 행정 혁신과 주민 참여형 환경보호 활동이 지속적인 실천으로 정착해 군민이 체감하는 지역사회 변화로 이어질 수 있을지 주목된다.

한편 군위군은 앞으로도 군민의 목소리에 귀 기울이며 창의적이고 책임감 있는 적극행정이 정착할 수 있도록 교육과 제도적 지원을 확대하고, 산성면 새마을지도자협의회도 지역 환경정화 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.