익산시 '산업구조 대변화' 발걸음…반도체 소재부품·이동로봇 '투 트랙' 성장 전략

전북자치도 익산시의 산업구조가 종전의 식품과 바이오에서 변도체 소재·부품과 피지컬AI 기반의 이동로봇 산업 등 '투 트랙'의 대전환 발걸음을 성큼성큼 옮기고 있다.

익산시는 11일 오후 2시 신동 익산공공영상미디어센터에서 '반도체 소부장 특화단지와 익산의 미래'를 주제로 두 번째 '시민과 함께 여는 타운홀미팅'을 개최한다.

최정호 익산시장을 비롯한 시 공무원들과 지역 반도체 소부장기업 임직원, 지역 대학교·고등학교 학생 및 교수진, 일반 시민 등 60여 명이 참석할 이 자리는 익산 산업구조 대혁신의 출발점 역할을 할 것으로 보인다.

▲2026년 9월 16일 익산시청에서 열린 최정호 익산시장의 타운홀미팅 모습 ⓒ익산시

익산시는 최근 정부의 전폭적 지원을 받는 '반도체 소부장 특화단지' 지정을 계기로 반도체 산업 중심의 큰 그림을 구체화해 나간다는 전략이다.

기존 전통 제조업과 농식품 중심이던 산업 구조를 고부가가치 첨단 반도체 소재·부품 중심으로 바꾸는 대전환의 새로운 방향을 시민들에게 설명하고 관심을 촉구할 것으로 보인다.

익산지역에는 동우화인켐과 롯데에너지머티리얼즈, 미원상사 등 지역을 이끄는 우수기업을 비롯해 60여 개의 관련 기업이 이미 튼튼한 산업 생태계를 이루고 있다.

여기에 고속철도(KTX) 익산역 중심의 뛰어난 물류 환경을 바탕으로 익산을 '대한민국 반도체 소재와 부품 산업의 핵심 도시'로 키우겠다는 구상을 밝힌다.

미래 성장 동력에 대한 새로운 도전도 병행된다.

익산시는 반도체와 함께 인공지능이 실제 공간에서 상황을 파악하고 스스로 움직이는 '실물 인공지능(피지컬 AI)' 기반 이동로봇 산업을 새로운 성장 분야로 준비하고 있다.

이를 위해 자율 비행 로봇 기술을 검증하고 관련 첨단 기업을 적극적으로 유치할 계획이다.

최정호 익산시장은 "익산의 미래 100년을 책임질 반도체 특화단지는 시의 노력만으로는 완성될 수 없다"며 "시민들의 소중한 의견들을 밑거름 삼아 좋은 일자리가 넘치고 청년들이 머무는 첨단 산업도시 익산을 반드시 완성해 내겠다"고 말했다.