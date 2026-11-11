대구 서구, 세계 무대 인재 키우고 낡은 마을엔 새 활력 불어넣는다

▲권오상 대구서구청장 ⓒ대구서구

대구 서구가 지역 인재 육성과 도시재생이라는 두 가지 과제를 통해 지역의 미래 경쟁력 확보에 나서고 있다. 교육 분야에서는 지역 학생이 해외 명문대학에 진학하는 성과를 거뒀고, 도시재생 현장에서는 주민들이 직접 운영에 참여하는 복합 커뮤니티 공간을 마련해 생활환경 개선과 공동체 회복을 추진하고 있다.

교육에 대한 장기적인 투자로 학생들에게 더 넓은 진로의 문을 열고, 낡은 주거지역에는 주민들이 모이고 활동할 수 있는 새로운 공간을 조성한다는 점에서 주목된다.

권오상 대구 서구인재육성재단 이사장은 재단의 교육발전지원 사업을 통해 해외 대학 합격생을 배출한 대구서부고등학교를 찾아 학생들을 격려했다고 11일 밝혔다.

이번 성과의 주인공은 서부고 IB 디플로마 프로그램(DP) 2기 학생들로서, 이 가운데 1명은 '2026 QS 세계대학순위' 36위에 오른 호주 모나쉬대학교에 최종 합격했다.

특히 모나쉬대학교 간호학과는 '2026 상하이교통대 세계대학 학술순위(GRAS)' 전공 평가에서 세계 7위에 오른 학과로, 이번 합격은 지역 학생들의 국제적인 진학 가능성을 보여주는 성과로 평가된다.

또 다른 학생 2명도 호주 서던크로스대학교 간호학과에 조건부 합격했으며, 이는 서부고 개교 이래 첫 해외 명문대 합격 사례로, 별도의 유학이나 사교육에 의존하지 않고 학교 교육과 재단 지원을 바탕으로 이뤄냈다는 점에서 의미를 더했다.

이 같은 성과의 배경에는 재단의 지속적인 교육투자가 있었다.

재단은 올해 서부고에 IB DP 소논문 작성 지원, 수능 대비 심화학습 강좌, 종합전형 프로그램 운영 등 3개 사업에 총 1612만 원을 지원했다.

특히 IB 디플로마 취득의 필수 과정인 소논문 작성 지원은 학생들이 독립적인 탐구와 연구 역량을 키우고 해외 대학 진학을 준비하는 데 중요한 역할을 했다.

1991년 설립된 서구인재육성재단은 올해 기본재산 100억 원을 달성, 지금까지 약 2365명에게 장학금을 지급했으며, 관내 학교에 교육발전기금 28억 원을 지원하는 등 지역 교육환경 개선에 힘써왔다.

권오상 이사장은 "재단 지원이 학생들의 세계 무대 도전에 힘이 돼 뜻깊다"며 "서구 아이들이 더 큰 꿈을 키우도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

교육 분야에서 인재 육성의 성과가 나타나는 가운데, 서구는 원도심 주거환경 개선과 주민 공동체 활성화를 위한 도시재생사업에도 속도를 내고 있다.

서구는 오는 14일 오전 11시 평리들마을 커뮤니티센터 야외주차장에서 개관식을 개최한다.

평리들마을 커뮤니티센터는 평리1동 도시재생 뉴딜사업의 핵심 거점시설로서, 총사업비 85억 원을 투입해 2025년 8월 착공했으며, 올해 9월 준공됐다. 비산초등학교 남측에 지상 3층, 연면적 971.88㎡ 규모로 조성됐다.

시설 내부에는 주민들의 생활과 문화활동을 위한 다양한 공간이 마련됐다.

1층에는 무인카페와 공유부엌이 들어섰으며, 2층에는 생활체육실과 문화강좌실, 북라운지가 조성됐다. 3층에는 서구 안전체험관이 들어서 주민들이 일상에서 필요한 안전교육을 받을 수 있도록 했다.

특히 이번 시설의 차별점은 주민이 단순한 이용자에 머무르지 않고 직접 운영 주체로 참여한다는 데 있다.

지난해 12월 설립된 주민 조직 '들마을 협동조합'은 무인카페 운영과 공유부엌 활용을 맡을 예정이다. 생활체육실과 문화강좌실에서 진행할 프로그램도 주민 수요를 반영해 준비하고 있다.

올해 시범 운영을 거쳐 내년부터 정식 운영에 들어갈 계획이다.

개관식에 이어 오전 11시 30분부터 오후 3시까지는 '들락(絡)날락(樂) 들마을 집들이' 행사도 열린다. 평리1동 도시재생 현장지원센터가 주관하는 이번 행사에서는 공유부엌 메뉴 품평회와 협동조합 사업부별 홍보 등 다양한 먹거리·사업 홍보 부스가 운영된다. 주민들이 직접 준비한 공연도 펼쳐져 마을 구성원들이 함께 어울리는 자리가 마련된다.

평리1동 도시재생 뉴딜사업 '기억해요! 열차촌, 정다운 평리들마을'은 2021년 선정돼 2022년부터 올해까지 총사업비 161억 원을 투입해 추진되고 있으며, 사업 대상지는 평리동 772-1번지 일원 11만5766㎡ 규모다.

지금까지 제2공영주차장과 열차촌 기억공원 조성, 노후주택 108가구 집수리 지원 등이 완료됐으며, 창업소통공간 '들꽃'도 올해 연말 준공을 앞두고 있다.

다만 도시재생사업의 성패는 시설을 얼마나 많이 조성했느냐보다 준공 이후 주민들이 얼마나 자주 이용하고, 주민 조직이 안정적으로 운영을 이어갈 수 있느냐에 달려 있다.

평리들마을 커뮤니티센터 역시 주민 참여 프로그램의 지속성과 협동조합의 자립적인 운영 기반을 확보하는 것이 향후 과제로 남는다. 시설 조성에 투입된 예산이 실질적인 주민 편익과 지역 공동체 활성화로 이어질 수 있도록 지속적인 관리와 지원이 필요하다.

권오상 서구청장은 "평리들마을 커뮤니티센터가 주민들이 편하게 드나들며 함께 먹고, 배우고, 어울리는 마을의 사랑방이 되길 바란다"며 "남은 도시재생사업도 차질 없이 마무리해 주민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.

서구의 이번 두 사업은 지역의 미래를 위한 투자라는 공통된 방향성을 갖고 있다. 학생들에게는 세계 무대로 진출할 기회를 제공하고, 주민들에게는 일상 속에서 배우고 소통하며 공동체를 만들어갈 공간을 제공하는 것이다.

교육투자가 지역 인재의 성장으로 이어지고 도시재생이 주민의 삶의 질 향상으로 연결되기 위해서는 지속적인 사후 관리와 실질적인 성과 창출이 중요하다.

서구인재육성재단의 교육지원이 더 많은 지역 인재의 성장으로 이어지고, 평리들마을 커뮤니티센터가 주민들이 주도하는 지속 가능한 공동체 공간으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.