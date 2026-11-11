미 태평양공군사령관 만난 천하람…광주 군공항 미군 시설 이전 '긍정 전망'

▲국회 국방위원회 위원인 천하람 개혁신당 원내대표가 11일 KBS라디오 <출발 무등의아침>과 전화 인터뷰를 하고있다. 2026.11.11 ⓒKBS라디오 유튜브 갈무리

국회 국방위원회 위원인 천하람 개혁신당 원내대표가 광주 군공항 내 미군 시설 임시 이전과 관련해 미 최고위급 장성인 태평양공군사령관과의 비공개 면담 내용을 전하며 미 공군의 협조 가능성을 긍정적으로 전망했다.

천 원내대표는 11일 KBS광주라디오 <출발 무등의 아침>과의 전화인터뷰에서 "최근 미 태평양공군사령관을 만나고 왔다"며 "비공개를 전제로 한 얘기도 했어서 많은 부분을 말씀드리긴 그렇지만 미국 공군도 가능하면 여기에 협조하겠다는 태도를 보이고 있다"고 말했다.

다만 "정책적인 면은 장관이나 통수권자 차원에서 논의돼야 한다"며 "저희가 만난 사람이 최상위 장성이긴 하지만 관료나 정치인이 아닌 군인이어서 정책적인 얘기를 많이 할 수는 없었다"고 덧붙였다.

실무 협의에 대해서는 "협정 문안을 주고받고 작성하기 위한 실무 작업도 진행 중인 것으로 알고 있다"며 "한미 양국에서 실무적으로 이 부분이 협의가 된다면 못할 이유는 없지 않나 생각한다"고 했다.

무안군 주민투표 지연과 관련해서는 "무안군수도 정부의 약속이 명문화되면 주민투표를 추진하겠다고 하는 상황"이라며 "핵심은 국방부의 지원 방안이 얼마나 빨리 구체화되느냐"라고 말했다.

이어 "주민투표를 하려면 공청회도 일정 부분 진행해야 할 것"이라며 "그런 절차들이 신속하게 진행되느냐에 올해 내 주민투표 가능성이 달려 있다"고 설명했다.

광주 민간공항 선이전과 1조원 규모 지원을 이전 주변지역 지원계획에 명문화해달라는 무안군 요구에는 "주민들 입장에서 큰 지원 계획의 명문화를 요구할 수밖에 없는 것은 이해한다"면서도 "너무 많은 것들을 미리 약속해야만 주민투표를 할 수 있다고 하면 국방부 입장에서도 쉽지는 않을 것"이라고 내다봤다.

아울러 총선에서 순천 출마를 공식화한 것에 대해서는 "순천은 기존의 보수 정당과 다른 모습을 보여드릴 수 있는 그런 지역"이라며 "개혁신당이 지역내 주민들에게 새로운 선택을 드린다 그러면 나람의 반향이 일어날 수 있지 않겠나 생각하고 열심히 해보겠다"고 강조했다.