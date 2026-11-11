“다름을 넘어 예술로 하나 되다”… 군산 장애인들의 특별한 작품전시회

문화예술을 통해 서로의 다름을 이해하고 장애인과 비장애인의 사회적 공감대를 넓히는 아주 특별한 전시회가 열렸다.

전북자치도 군산시가 오는 16일까지 군산예술의전당 제2·3전시실에서 장애인과 비장애인이 문화예술로 소통하는 ‘당신이 와주시니, 용기가 납니다’ 장애인 작품전시회가 개최된다고 밝혔다.

전시는 10일 군산예술의전당 제2·3전시실에서 장애인과 가족, 관계자, 시민 등 100여 명이 참석한 가운데 열린 개막식을 시작으로 막이 올랐다.

▲다름을 넘어 예술로 하나 되다. 군산 장애인 작품전시회ⓒ프레시안

전시에는 장애인 작가 70명이 참여해 사진, 공예, 미술, 서예, 캘리그래피 등 다양한 분야의 작품 90점을 선보인다.

특히 군산구상작가회와 함께 전시를 구성해 장애인 작가와 비장애인 작가의 작품을 한자리에서 감상할 수 있는 교류의 장을 마련했다.

시는 이번 전시가 예술을 매개로 서로의 다름을 이해하고, 문화예술을 함께 누리는 사회적 공감대를 넓히는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

박경래 (사)군산시장애인연합회장은 “이번 전시회가 장애인 작가들이 자신의 작품을 시민들에게 선보이고 창작의 기쁨과 성취감을 나누는 소중한 기회가 되길 바란다”며 “많은 시민이 전시장을 찾아 작품에 담긴 작가들의 열정과 이야기에 관심을 가져주시길 바란다”고 말했다.

군산시 관계자는 “문화예술은 장애와 비장애의 경계를 넘어 서로를 이해하고 소통하게 하는 중요한 매개”라며 “앞으로도 장애인이 문화예술 활동에 적극적으로 참여하고 역량을 펼칠 수 있도록 다양한 문화 향유 기회를 확대해 나가겠다”고 전했다.