전주시 수돗물 필터 변색 사태 수질검사 결과 47개 항목 모두 '적합'

ⓒ전주시

전북 전주시가 최근 수돗물 필터 변색 민원과 관련해 지역 배수지 6곳을 검사한 결과 망간 등 47개 항목에서 먹는물 수질기준을 모두 충족한 것으로 나타났다.

전주시는 11일 지난 2~3일 천마·송천·중화산 등 일부 가정에서 수돗물을 채취해 전북대 물환경연구센터에 검사를 의뢰한 결과 모든 항목이 적합 판정을 받았다고 밝혔다.

이번 검사는 이달 초 송천동 에코시티 등에서 수돗물 필터가 갈색으로 변하고 흙냄새가 난다는 민원이 잇따르면서 진행됐다.

시와 한국수자원공사는 용담댐 수위 하락과 취수구 위치 변경에 따른 망간 유입 가능성을 제기해 왔다.

검사 결과 망간 농도는 0.005~0.008mg/L로 기준치 0.05mg/L를 밑돌았으며 중화산·효자배수지에선 검출되지 않고 미생물, 중금속, 소독부산물 모두 기준에 적합한 것으로 나왔다.

다만 변색된 필터에서 망간 농도가 다른 원소보다 높게 나타나 시는 망간을 변색의 주요 원인으로 보고 있다.

시는 배수지와 상수관망의 퇴수 작업, 배수지 청소 등을 통해 이물질을 제거하고 수질검사를 이어갈 방침이다.

시 관계자는 "수질기준 충족 여부와 별개로 시민들의 불편과 우려를 무겁게 받아들이고 있다"며 "지속적인 수질검사와 시설 정비로 안정적인 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 말했다.