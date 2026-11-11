포스코그룹, 기술 혁신으로 ‘트리플 코어’ 경쟁력 강화

제38회 테크포럼 광양서 개최…에너지 전환·AI 전환 전략 논의

PosMAC Super·메타렌즈 양산기술 대상…포항제철소 품질기술부 AX 최우수상

포스코그룹이 기술 경쟁력 강화를 통해 철강·리튬·에너지로 이어지는 ‘트리플 코어’ 전략의 실행력 높이기에 나섰다.

포스코그룹은 지난 10일부터 이틀간 광양에서 제38회 테크포럼을 열고 에너지 전환 대응과 인공지능 전환(AX)을 통한 제조 경쟁력 강화 방안을 논의했다. 행사에는 장인화 회장과 주요 사업회사 대표, 임직원, 인도 JSW스틸 관계자 등 800여 명이 참석했다.

장인화 회장은 개회사에서 “자원의 가치를 높이고 실질적인 성과로 연결하는 원동력은 우리의 기술력”이라며 기술 경쟁력의 중요성을 강조했다. 특히 기술 자체가 상품이 되는 소프트웨어 기반 기술 사업화를 통해 새로운 수익원을 창출하고 사업 영역을 확대해야 한다고 밝혔다.

이날 기술대상 시상에서는 철강과 신성장 분야의 기술 개발 성과가 주목받았다. 철강 분야에서는 포스코의 ‘PosMAC Super 초고내식 도금제품’ 개발이 대상을 받았다. 해상과 염분이 많은 토양 등 부식에 취약한 환경에서도 우수한 내식성을 유지하는 제품으로, 신재생에너지 시장 확대에 따른 고성능 강재 수요에 대응할 핵심 기술로 평가된다.

신성장 분야 대상은 포항산업과학연구원(RIST)과 포스텍이 공동 개발한 ‘차세대 증강현실(AR) 디바이스용 메타렌즈 양산기술’이 차지했다. 나노 구조로 빛을 제어하는 메타렌즈는 기존 굴절 렌즈의 한계를 극복할 수 있는 차세대 기술로, AR 글래스 등 스마트기기의 소형화와 경량화에 기여할 것으로 기대된다.

올해 처음 도입된 포스코그룹 AX Awards에서는 포스코 포항제철소 품질기술부가 최우수상을 받았다. 물리해석과 AI 알고리즘을 활용해 슬라브 품질 판정 기술을 개선한 사례로, 현장 엔지니어의 전문성과 AI 기술을 결합해 생산 효율을 높였다는 점에서 높은 평가를 받았다.

포스코그룹은 이번 포럼을 계기로 기술 개발과 사업화, 현장 중심의 AX 확산을 연결해 그룹 전반의 경쟁력을 높인다는 전략이다. 철강 고부가가치 제품 개발과 리튬 등 전략자원의 공정 기술 고도화를 통해 트리플 코어 사업의 경쟁 우위를 확보하고 글로벌 핵심자원 공급자로서 입지를 강화할 계획이다.