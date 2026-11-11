군산시의회 “주민자치회 전환은 구체적인 사례와 평가 기준을 확립해야”

전북자치도 군산시의회가 주민자치회 법적 전환을 앞두고 주민 생활에 가져오는 변화와 효과를 구제적으로 설명할 수 있는 사례와 평가 기준을 확립해야 한다고 강조했다.

시의회 의원 연구단체인 군산시 주민자치 활성화 연구회는 지난 10일 군산시의회 소회의실에서 ‘주민자치회 활성화 방안 연구용역 중간보고회’를 개최했다.

이날 보고회에는 연구회 소속 시의원과 집행부 관계 공무원, 정책지원관 등이 참석했으며 구자인 마을연구소 일소공도 소장이 그동안의 연구 결과와 주민자치회 전환을 위한 제도 개선 방향을 발표했다.

▲군산시의회 주민자치 활성화 연구회ⓒ군산시의회

구자인 소장은 주민자치위원회에서 주민자치회로 명칭을 바꾸는 데 그치지 않고 주민자치회의 권한과 역할을 분명히 하는 조례 정비가 필요하다고 설명했다.

또한 주민총회에서 의결한 자치계획에 대해 소관 부서가 법령·예산과 사업 추진 가능성을 검토하고 그 결과와 추진 일정을 주민자치회에 회신하는 절차를 마련하는 방안을 제안했다.

이어 그는 “도시·농촌·도서 지역의 특성을 고려해 공통 운영 원칙은 조례에 담고 세부 사항은 읍면동별로 정하는 방안을 제시해야 한다”며 “주민자치회 전환은 지역별 준비 상황과 행정·재정 여건을 살펴 단계적으로 추진할 필요가 있다”고 주장했다.

다음으로 질의응답을 통해 읍면동별 인구 규모와 생활 여건을 반영한 운영 방안, 사무국 인건비·운영비 지원 기준, 재정 부담을 고려한 인력 운영 방식 등에 대한 의견이 오갔으며 주민자치회 전환이 주민 생활에 가져오는 변화와 효과를 구체적으로 설명할 수 있는 사례와 평가 기준이 필요하다는 의견도 나왔다.

최경애 대표의원은 “주민들이 마을에 필요한 일을 직접 제안하고 주민총회에서 결정한 사업을 자치계획에 담아 실행할 수 있도록 필요한 지원방안을 함께 살펴보겠다”고 밝혔다.

한편, 최경애·강수정·박광일·지해춘 의원으로 구성된 주민자치 활성화 연구회는 용역 중간보고회를 바탕으로 읍면동의 의견을 수렴하고 관계부서와 추가 협의를 거쳐 내용을 보완한 뒤 최종보고회에서 반영 여부를 확인할 예정이다.