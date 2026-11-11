李대통령 "농지개혁·CPTPP, 현장 목소리 담아 추진"

이재명 대통령은 '농업인의 날'인 11일 "농지 개혁, 농협 개혁, CPTPP(포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정)와 같은 중요 현안에 대해 현장의 목소리를 정책에 충실히 담아 농업인분들에게 도움이 될 수 있도록 추진하겠다"고 했다.

이 대통령은 X(옛 트위터)에 "농업인이 흘린 땀만큼 정당한 소득을 얻고, 농업의 가치가 제대로 인정받도록 정부가 책임 있게 뒷받침하겠다"며 이같이 썼다.

또한 "최근 채소·과일 등 주요 품목의 가격 하락으로 인해 농업인들의 어려움이 크다"며 "수급조절과 소비 촉진을 병행해 농산물 가격과 농가 소득이 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

이 대통령은 "농업을 경시하는 나라는 부흥하기 어렵다"며 "이제 농업은 식량안보의 근간이자 국가 전략산업"이라고 했다.

그러면서 "농촌은 우리가 지켜야 할 민족공동체의 터전이자 대한민국의 뿌리"라며 "미래 생명산업인 농업의 뿌리를 지키는 일은 곧 대한민국의 미래를 지키는 일"이라고 했다.

이 대통령은 "산업화 도시화의 거센 변화 속에서도 묵묵히 국민의 밥상을 지켜주신 농업인 여러분 덕분에 우리는 어려운 시기를 헤쳐나올 수 있었다"며 "어려운 여건 속에서도 묵묵히 땅을 일구며 국민의 먹거리를 지켜오신 전국의 농업인 여러분께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다"고 했다.