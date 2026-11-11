제28회 밀양 얼음골사과축제 '활짝'

경남 밀양시는 오는 14일부터 15일까지 이틀간 선샤인 밀양 테마파크와 얼음골공영주차장 2곳에서 '제28회 밀양얼음골사과축제'을 열기로 했다.

올해 축제에는 사과 생산농가 20곳이 참여해 직거래 판매장을 운영하며 개막식은 14일 오전 11시 선샤인 밀양 테마파크에서 열린다.

특히 사과를 5만 원 이상 구매한 방문객에게 5천 원 상당의 사과 한 봉지를 제공하는 페이백 행사를 진행한다.

사과 물량 소진 이후에는 밀양 선샤인 농산물대전과 연계해 밀양사랑상품권 5천 원을 지급하며 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

안병구 밀양시장은 "이번 축제가 밀양얼음골사과의 우수성을 널리 알리고 생산농가의 판로 확대와 소득 증대에도 도움이 되길 바란다"며 "선샤인 밀양 테마파크에서 농산물대전도 함께 열리는 만큼 밀양의 다양한 농특산물을 만나볼 수 있을 것이다"고 말했다.

그러면서 "얼음골사과는 밀양의 대표 농산물인 만큼 많은 시민과 관광객이 축제장을 찾아 사과의 우수성을 직접 경험하고 밀양의 가을 정취도 함께 즐기시길 바란다"고 의미를 부여했다.