광명시, 5만 석 돔구장 유치 경쟁력은 '사통팔달 교통망'

5만 석 규모의 대형 돔구장이 성공적으로 운영되기 위해서는 무엇보다 관람객의 편리하고 신속한 이동이 중요하다. 대규모 공연과 국제 스포츠 행사가 열릴 경우 수만 명의 관람객이 동시에 몰리는 만큼 전국 주요 도시와 수도권, 해외를 연결하는 교통 인프라가 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

경기 광명시가 돔구장 유치의 강점으로 내세우는 것도 바로 교통 경쟁력이다. KTX 광명역을 중심으로 한 전국 철도망과 수도권 광역철도, 인천국제공항 연계 교통망에 더해 신도시 철도 확충과 미래 모빌리티 도입까지 추진하면서 국내외 관람객을 끌어들일 수 있는 교통 기반을 갖춰가고 있다.

▲5만석 돔구장 최적지 '광명' 홍보 배너 ⓒ광명시

광명시가 내세운 가장 큰 강점은 KTX 광명역이다. 경부선과 호남선 등 전국 주요 철도망을 이용할 수 있어 비수도권 관람객도 편리하게 접근할 수 있다. 향후 서해선과 경강선 등 철도망 연계까지 확대되면 전국 주요 도시와의 접근성은 더욱 높아질 전망이다.

수도권 교통망 확충도 진행 중이다. KTX 광명역은 지하철 1호선과 연결돼 있으며, 신안산선과 월곶판교선이 개통되면 서울 여의도와 판교 등 주요 거점으로의 이동도 한층 편리해질 것으로 기대된다. 신안산선은 2028년, 월곶판교선은 2030년 개통을 목표로 추진되고 있다.

서울 수색에서 서울역과 용산역을 거쳐 광명역까지 연결하는 수색~광명 고속철도 전용선 사업도 2036년 개통을 목표로 추진 중이다. 사업이 완료되면 서울~광명 구간 KTX 운행시간이 약 9분 15초 단축되고, 하루 운행 횟수도 147회에서 183회로 늘어날 전망이다.

해외 관람객 유치에 유리한 공항 연계 교통망도 갖추고 있다. KTX 광명역에는 항공기 탑승수속과 수하물 위탁이 가능한 도심공항터미널이 운영되고 있으며, 인천국제공항과 김포공항을 연결하는 공항버스도 운행 중이다.

여기에 인천국제공항에서 광명·시흥 3기 신도시를 거쳐 서울 강남과 잠실을 연결하는 GTX-D 노선까지 추진되면 공항과 수도권 주요 지역을 잇는 접근성이 더욱 개선될 것으로 기대된다.

돔구장 후보지 인근의 철도 접근성 강화도 핵심 과제다. 광명시흥 3기 신도시에는 광명시흥선과 신안산선이 신설될 예정이며, 최근에는 신안산선 학온역에 월곶판교선 열차가 정차할 수 있다는 국가철도공단의 회신도 확보했다.

시는 관계기관과 사업비 분담 등을 협의해 학온역을 신안산선과 월곶판교선이 교차하는 광역철도 환승 거점으로 조성한다는 계획이다. 다양한 철도 노선을 통해 대규모 행사 종료 후 집중되는 관람객의 이동 수요를 분산할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

미래 모빌리티 도입도 돔구장 교통 경쟁력을 높이는 요소다. 광명시와 시흥시는 2023년 국토교통부 모빌리티 특화도시 조성사업에 선정돼 자율주행버스와 로보택시, 개인형 이동수단 등 미래 교통서비스 도입을 추진하고 있다.

아울러 자율주행에 최적화된 도로와 미래형 환승센터, 인공지능(AI) 기반 통합관제센터 구축 등을 통해 신도시 내 이동 편의와 교통 효율성을 높인다는 구상이다. 대규모 행사가 열릴 경우 실시간 교통정보를 활용해 도로와 주변 교통 흐름을 관리하는 데도 도움이 될 것으로 기대된다.

시는 이처럼 전국 철도망과 수도권 광역교통, 공항 연계 교통에 미래 모빌리티까지 결합해 돔구장 유치에 필요한 교통 기반을 강화하고 있다.

박승원 시장은 “광명은 KTX 광명역을 통해 전국을 잇고, 광역철도망과 공항 연계 교통을 통해 수도권과 세계로 뻗어 나가는 교통망을 갖추고 있다”며 “이러한 경쟁력을 바탕으로 5만 석 돔구장이 세계적인 공연과 스포츠 이벤트를 개최하는 K-컬처의 중심 무대로 자리 잡도록 하겠다”고 밝혔다.